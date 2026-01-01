flatnotes 원클릭 설치.
데이터베이스가 필요 없는 자체 호스팅 메모 앱으로, 모든 노트를 일반 마크다운 파일로 저장합니다.
flatnotes용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
flatnotes 활용으로 만들 수 있는 것
flatnotes는 단 하나의 원칙, 즉 메모는 그저 일반 Markdown 파일일 뿐이라는 원칙을 기반으로 구축된 미니멀리스트 자체 호스팅 노트 필기 앱입니다. 데이터베이스도, 벤더 종속성도, 복잡한 데이터 구조도 없습니다. 그저 어떤 도구로든 읽고, 편집하고, 백업할 수 있는 서버의 텍스트 파일일 뿐입니다. 깔끔한 인터페이스는 방해 요소를 제거하여 위키링크와 전체 텍스트 검색을 통해 아이디어를 작성하고, 정리하고, 연결하는 데 집중할 수 있도록 합니다.
VPS에 flatnotes를 자체 호스팅하면 개인적인 생각, 연구 노트, 일지가 스캔되거나 채굴되거나 제3자 서비스 약관 변경의 대상이 되지 않고 사용자 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 백업은 폴더를 복사하는 것만큼 간단하며, 메모는 영원히 휴대 가능합니다.
flatnotes의 주요 특징
데이터베이스 없는 저장소
모든 노트는 디스크에 있는 일반 마크다운 파일입니다. 데이터베이스가 필요 없으므로 백업 및 마이그레이션이 매우 간단합니다.
Wikilink 연결
위키링크를 사용하여 노트 간 아이디어를 연결하고, 컬렉션을 개인 지식 네트워크로 만드세요.
전체 텍스트 검색
수동 태그 지정 없이 모든 노트를 즉시 검색하여 어떤 아이디어, 스니펫 또는 참조든 찾을 수 있습니다.
듀얼 편집 모드
선호도 또는 작성 작업에 따라 원시 마크다운과 WYSIWYG 시각 편집기 간에 전환할 수 있습니다.
태그 조직
대규모 개인 지식 기반에서 빠른 탐색을 위해 태그를 사용하여 노트를 분류하고 필터링합니다.
Hostinger에서 flatnotes을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.