flatnotes는 단 하나의 원칙, 즉 메모는 그저 일반 Markdown 파일일 뿐이라는 원칙을 기반으로 구축된 미니멀리스트 자체 호스팅 노트 필기 앱입니다. 데이터베이스도, 벤더 종속성도, 복잡한 데이터 구조도 없습니다. 그저 어떤 도구로든 읽고, 편집하고, 백업할 수 있는 서버의 텍스트 파일일 뿐입니다. 깔끔한 인터페이스는 방해 요소를 제거하여 위키링크와 전체 텍스트 검색을 통해 아이디어를 작성하고, 정리하고, 연결하는 데 집중할 수 있도록 합니다.

VPS에 flatnotes를 자체 호스팅하면 개인적인 생각, 연구 노트, 일지가 스캔되거나 채굴되거나 제3자 서비스 약관 변경의 대상이 되지 않고 사용자 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 백업은 폴더를 복사하는 것만큼 간단하며, 메모는 영원히 휴대 가능합니다.