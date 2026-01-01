Autobase 원클릭 설치
PostgreSQL 클러스터 프로비저닝 및 관리를 자동화하기 위한 오픈 소스 자체 호스팅 DBaaS(서비스형 데이터베이스) 플랫폼입니다.
Autobase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Autobase 활용으로 만들 수 있는 것
Autobase는 Amazon RDS 및 Google Cloud SQL과 같은 클라우드 관리형 데이터베이스 서비스의 오픈소스 대안이며, 직관적인 웹 콘솔을 통해 자동화된 PostgreSQL 클러스터 프로비저닝, 고가용성 구성 및 중앙 집중식 관리를 제공합니다. 4,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Autobase는 복잡한 HA 구성을 수동으로 익히지 않고도 자동화된 페일오버, 예약 백업 및 특정 시점 복구 기능을 갖춘 프로덕션 준비 PostgreSQL 클러스터를 프로비저닝할 수 있도록 합니다.
Autobase를 자체 호스팅하면 클라우드 데이터베이스 서비스의 시간당 반복 비용을 없애면서 데이터베이스 인프라와 모든 저장된 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 통합된 DBDesk Studio는 직접적인 SQL 액세스 및 스키마 탐색을 제공하며, REST API는 완전한 프로그래밍 방식 관리를 가능하게 하여 자체 인프라에서 관리형 데이터베이스의 편리함을 제공합니다.
Autobase의 주요 특징
원클릭 클러스터 프로비저닝
수동으로 HA 구성 파일이나 Ansible 플레이북을 작성할 필요 없이, 웹 콘솔을 통해 완벽하게 구성된 고가용성 PostgreSQL 클러스터를 배포할 수 있습니다.
자동화된 장애 조치
내장된 페일오버는 주 장애를 감지하고 자동으로 복제본을 승격시켜, 수동 개입 없이 프로덕션 워크로드의 다운타임을 최소화합니다.
통합 SQL 스튜디오
DBDesk Studio는 콘솔과 함께 번들로 제공되며, 별도의 데이터베이스 클라이언트를 설치하지 않고도 스키마 탐색, 쿼리 실행 및 데이터 탐색을 할 수 있습니다.
백업 및 복구
자동 백업을 예약하고 클러스터를 특정 시점으로 복원하여, 실수로 인한 삭제 또는 애플리케이션 오류로 인한 데이터 손실로부터 보호합니다.
REST API 자동화
모든 관리 작업은 REST API를 통해 사용할 수 있으며, CI/CD 파이프라인, 코드형 인프라 도구 및 맞춤형 자동화 스크립트와의 통합을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Autobase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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