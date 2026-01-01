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PostgreSQL 클러스터 프로비저닝 및 관리를 자동화하기 위한 오픈 소스 자체 호스팅 DBaaS(서비스형 데이터베이스) 플랫폼입니다.

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24개월을 단 ₩917,976에 이용하세요(정상가 ₩2,613,096. 갱신 시 가격 ₩73,569/월.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
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Docker 관리자
컨테이너 로그에 빠르게 액세스
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AMD EPYC 프로세서
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전 세계 데이터 센터
1년 무료 도메인
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Autobase 활용으로 만들 수 있는 것

Autobase는 Amazon RDS 및 Google Cloud SQL과 같은 클라우드 관리형 데이터베이스 서비스의 오픈소스 대안이며, 직관적인 웹 콘솔을 통해 자동화된 PostgreSQL 클러스터 프로비저닝, 고가용성 구성 및 중앙 집중식 관리를 제공합니다. 4,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Autobase는 복잡한 HA 구성을 수동으로 익히지 않고도 자동화된 페일오버, 예약 백업 및 특정 시점 복구 기능을 갖춘 프로덕션 준비 PostgreSQL 클러스터를 프로비저닝할 수 있도록 합니다.

Autobase를 자체 호스팅하면 클라우드 데이터베이스 서비스의 시간당 반복 비용을 없애면서 데이터베이스 인프라와 모든 저장된 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 통합된 DBDesk Studio는 직접적인 SQL 액세스 및 스키마 탐색을 제공하며, REST API는 완전한 프로그래밍 방식 관리를 가능하게 하여 자체 인프라에서 관리형 데이터베이스의 편리함을 제공합니다.

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{name} 활용으로 만들 수 있는 것

Autobase의 주요 특징

원클릭 클러스터 프로비저닝

수동으로 HA 구성 파일이나 Ansible 플레이북을 작성할 필요 없이, 웹 콘솔을 통해 완벽하게 구성된 고가용성 PostgreSQL 클러스터를 배포할 수 있습니다.

자동화된 장애 조치

내장된 페일오버는 주 장애를 감지하고 자동으로 복제본을 승격시켜, 수동 개입 없이 프로덕션 워크로드의 다운타임을 최소화합니다.

통합 SQL 스튜디오

DBDesk Studio는 콘솔과 함께 번들로 제공되며, 별도의 데이터베이스 클라이언트를 설치하지 않고도 스키마 탐색, 쿼리 실행 및 데이터 탐색을 할 수 있습니다.

백업 및 복구

자동 백업을 예약하고 클러스터를 특정 시점으로 복원하여, 실수로 인한 삭제 또는 애플리케이션 오류로 인한 데이터 손실로부터 보호합니다.

REST API 자동화

모든 관리 작업은 REST API를 통해 사용할 수 있으며, CI/CD 파이프라인, 코드형 인프라 도구 및 맞춤형 자동화 스크립트와의 통합을 가능하게 합니다.

Hostinger에서 Autobase을 실행하는 이유는 무엇입니까?

원클릭으로 실행

사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

원클릭으로 실행

믿을 수 있는 보안

내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

믿을 수 있는 보안

Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

Noel
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Omkar
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

Sylvain
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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