Autobase는 Amazon RDS 및 Google Cloud SQL과 같은 클라우드 관리형 데이터베이스 서비스의 오픈소스 대안이며, 직관적인 웹 콘솔을 통해 자동화된 PostgreSQL 클러스터 프로비저닝, 고가용성 구성 및 중앙 집중식 관리를 제공합니다. 4,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Autobase는 복잡한 HA 구성을 수동으로 익히지 않고도 자동화된 페일오버, 예약 백업 및 특정 시점 복구 기능을 갖춘 프로덕션 준비 PostgreSQL 클러스터를 프로비저닝할 수 있도록 합니다.

Autobase를 자체 호스팅하면 클라우드 데이터베이스 서비스의 시간당 반복 비용을 없애면서 데이터베이스 인프라와 모든 저장된 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 통합된 DBDesk Studio는 직접적인 SQL 액세스 및 스키마 탐색을 제공하며, REST API는 완전한 프로그래밍 방식 관리를 가능하게 하여 자체 인프라에서 관리형 데이터베이스의 편리함을 제공합니다.