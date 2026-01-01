Marreta는 추적 쿠키, 광고 및 액세스 장벽이 제거된 깔끔하고 읽기 쉬운 버전을 제공하기 위해 웹 페이지를 가져와 처리하는 자체 호스팅 웹 프록시입니다. URL을 정규화하고, HTML 출력에서 노이즈를 제거하며, 결과를 로컬에 캐시하여 반복적인 읽기가 즉시 반환되도록 합니다. 사용자 지정 도메인별 규칙을 통해 특정 사이트가 정리되고 렌더링되는 방식을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

자체 VPS에서 Marreta를 실행하면 모든 처리가 사용자가 제어하는 인프라에서 이루어집니다. 즉, 타사 읽기 서비스가 사용자의 브라우징 기록을 수신하지 않습니다. 그 결과는 사용량 제한이 없고 서버에서 데이터가 유출되지 않는, 클라우드 기반 리더 프록시에 대한 개인적이고 빠르며 독립적인 대안입니다.