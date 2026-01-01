Marreta 원클릭 설치
방해 요소와 추적 없이 글을 읽을 수 있도록 기사를 가져와 정리하는 자체 호스팅 웹 콘텐츠 프록시.
Marreta용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Marreta 활용으로 만들 수 있는 것
Marreta는 추적 쿠키, 광고 및 액세스 장벽이 제거된 깔끔하고 읽기 쉬운 버전을 제공하기 위해 웹 페이지를 가져와 처리하는 자체 호스팅 웹 프록시입니다. URL을 정규화하고, HTML 출력에서 노이즈를 제거하며, 결과를 로컬에 캐시하여 반복적인 읽기가 즉시 반환되도록 합니다. 사용자 지정 도메인별 규칙을 통해 특정 사이트가 정리되고 렌더링되는 방식을 세밀하게 조정할 수 있습니다.
자체 VPS에서 Marreta를 실행하면 모든 처리가 사용자가 제어하는 인프라에서 이루어집니다. 즉, 타사 읽기 서비스가 사용자의 브라우징 기록을 수신하지 않습니다. 그 결과는 사용량 제한이 없고 서버에서 데이터가 유출되지 않는, 클라우드 기반 리더 프록시에 대한 개인적이고 빠르며 독립적인 대안입니다.
Marreta의 주요 특징
URL 정리 및 정규화
URL을 가져오기 전에 추적 매개변수, 리디렉션 및 쿼리 노이즈를 제거하여, 매번 깔끔한 표준 링크를 생성합니다.
쿠키 없는 콘텐츠 가져오기
쿠키 또는 식별 헤더 없이 페이지를 검색하여 쿠키 동의 팝업 및 쿠키 기반 액세스 게이트를 우회합니다.
HTML 최적화
광고, 스크립트, 팝업 및 콘텐츠가 아닌 요소를 제거하여 깔끔하고 빠르게 로드되는 페이지 버전을 제공합니다.
지능형 캐싱
처리된 페이지를 로컬에 캐시하여, 반복 방문 시 소스 페이지를 다시 가져오거나 다시 처리할 필요 없이 즉시 반환됩니다.
도메인별 사용자 지정 규칙
모든 도메인에 대해 사이트별 CSS 제거, 자바스크립트 삽입, 사용자 지정 헤더 또는 쿠키 규칙을 적용하여 출력을 미세 조정합니다.
JSON API 접속
처리된 모든 URL은 JSON API 응답으로도 제공되어, Marreta를 자동화 워크플로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Marreta을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.