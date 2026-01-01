ZNC는 사용자를 대신하여 IRC 네트워크에 영구적인 연결을 유지하는 고급 IRC 바운서(BNC라고도 함)입니다. 오프라인 상태일 때 메시지를 기록하고, 다시 연결할 때 메시지를 재생하며, 여러 IRC 클라이언트에서 동일한 ID로 동시에 연결할 수 있도록 합니다. 15년 이상의 개발 끝에 ZNC는 자체 호스팅 IRC 바운서의 사실상 표준으로 남아 있습니다.

VPS에 ZNC를 자체 호스팅하면 안정적이고 항상 온라인 상태인 IRC 환경을 제공하며, 전체 백로그 기록, 알림, 로깅 및 식별을 위한 모듈형 플러그인, 그리고 구성 파일을 건드리지 않고도 네트워크를 추가하고 채널을 구성할 수 있는 웹 관리 인터페이스를 제공합니다.