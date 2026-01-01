원클릭 설치로 ZNC 배포
항상 켜져 있는 IRC 바운서로, 24시간 내내 IRC 네트워크에 연결된 상태를 유지하며 놓친 메시지를 다시 재생합니다.
ZNC용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ZNC 활용으로 만들 수 있는 것
ZNC는 사용자를 대신하여 IRC 네트워크에 영구적인 연결을 유지하는 고급 IRC 바운서(BNC라고도 함)입니다. 오프라인 상태일 때 메시지를 기록하고, 다시 연결할 때 메시지를 재생하며, 여러 IRC 클라이언트에서 동일한 ID로 동시에 연결할 수 있도록 합니다. 15년 이상의 개발 끝에 ZNC는 자체 호스팅 IRC 바운서의 사실상 표준으로 남아 있습니다.
VPS에 ZNC를 자체 호스팅하면 안정적이고 항상 온라인 상태인 IRC 환경을 제공하며, 전체 백로그 기록, 알림, 로깅 및 식별을 위한 모듈형 플러그인, 그리고 구성 파일을 건드리지 않고도 네트워크를 추가하고 채널을 구성할 수 있는 웹 관리 인터페이스를 제공합니다.
ZNC의 주요 특징
항상 켜져 있는 IRC 접속
사용자가 연결하는 모든 네트워크에 계속 연결되어 데스크톱이 작동하지 않는 동안에도 메시지를 놓치거나 닉네임 등록을 잃지 않도록 합니다.
다중 클라이언트 재생
데스크톱, 모바일, 웹 클라이언트에서 동시에 연결할 수 있습니다. ZNC는 놓친 메시지를 재생하고 각 클라이언트를 동기화 상태로 유지합니다.
모듈형 플러그인 시스템
로깅, NickServ 인증, fail2ban, 채널 순환, 푸시 알림 등 수십 가지 이상의 기능을 위한 내장 모듈.
웹 관리자 인터페이스
브라우저에서 사용자, 네트워크, 채널 및 모듈을 관리하세요. 수동으로 설정을 편집하거나 IRC 봇 명령을 사용할 필요가 없습니다.
다중 사용자 지원
격리된 네트워크와 모듈 설정을 갖춘 사용자별 계정을 통해 가정이나 팀은 서로 다른 IRC ID로 하나의 ZNC 인스턴스를 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 ZNC을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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