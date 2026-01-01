원클릭 설치로 Pangolin Newt 배포.
팡골린 원격 액세스 플랫폼을 통해 비공개 서비스를 안전하게 노출하는 유저스페이스 와이어가드 터널 클라이언트.
Pangolin Newt용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pangolin Newt 활용으로 만들 수 있는 것
팡골린 뉴트는 팡골린 ID 인식 액세스 플랫폼과 통합되도록 설계된 완전한 사용자 공간 WireGuard 터널 클라이언트이자 TCP/UDP 프록시입니다. 커널 모듈이나 높은 권한 없이 작동하며, 뉴트는 팡골린 종료 노드에 암호화된 터널을 설정하고 애플리케이션 트래픽을 안전하게 라우팅하기 위한 로컬 프록시를 제공합니다.
서비스와 함께 VPS에 뉴트를 배포하면 어디서든 개인 리소스에 대한 제로 트러스트 원격 액세스를 제공하며, 액세스는 팡골린의 ID 기반 정책에 따라 관리됩니다. 공개 IP 노출이나 기존 VPN 오버헤드가 필요하지 않습니다.
Pangolin Newt의 주요 특징
사용자 공간 WireGuard
커널 모듈이나 상승된 권한 없이 전적으로 사용자 공간에서 실행되므로, 컨테이너화된 환경에 배포하기에 안전하고 간단합니다.
제로 트러스트 접속
모든 리소스에 대한 접근은 Pangolin ID 정책에 의해 제어되며, 인증되고 권한이 부여된 사용자만이 개인 서비스에 접근할 수 있도록 보장합니다.
내장 TCP/UDP 프록시
터널 관리자 및 애플리케이션 프록시 역할을 모두 수행하며, 단일 암호화된 WireGuard 연결을 통해 여러 서비스의 트래픽을 라우팅합니다.
자동 터널 관리
Pangolin 제어 평면에 영구적인 WebSocket 연결을 유지하여 네트워크 중단 후 터널이 자동으로 재설정되도록 합니다.
NAT 트래버설 지원
방화벽 및 제한적인 네트워크 뒤에서도 수동 포트 포워딩이나 네트워크 구성 변경 없이 안정적으로 연결됩니다.
Hostinger에서 Pangolin Newt을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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