팡골린 뉴트는 팡골린 ID 인식 액세스 플랫폼과 통합되도록 설계된 완전한 사용자 공간 WireGuard 터널 클라이언트이자 TCP/UDP 프록시입니다. 커널 모듈이나 높은 권한 없이 작동하며, 뉴트는 팡골린 종료 노드에 암호화된 터널을 설정하고 애플리케이션 트래픽을 안전하게 라우팅하기 위한 로컬 프록시를 제공합니다.

서비스와 함께 VPS에 뉴트를 배포하면 어디서든 개인 리소스에 대한 제로 트러스트 원격 액세스를 제공하며, 액세스는 팡골린의 ID 기반 정책에 따라 관리됩니다. 공개 IP 노출이나 기존 VPN 오버헤드가 필요하지 않습니다.