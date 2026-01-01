Habitica 원클릭 설치.
습관, 일일 과제, 할 일을 캐릭터 성장 및 소셜 퀘스트가 있는 RPG 모험으로 바꾸는 게임화된 생산성 앱.
Habitica용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Habitica 활용으로 만들 수 있는 것
Habitica는 생산성을 롤플레잉 게임으로 전환하여, 실제 작업을 완료하면 캐릭터의 레벨이 오르고, 골드를 얻으며, 장비를 잠금 해제할 수 있습니다. 반복되는 행동을 추적하기 위한 습관, 매일 초기화되는 작업을 위한 일일 과제, 그리고 일회성 목표를 위한 할 일 목록을 만드세요. 이 중 하나라도 놓치면 아바타의 체력이 소모되어 게임 메커니즘을 통해 진정한 책임감을 부여합니다.
소셜 기능을 통해 길드에 가입하고, 챌린지에 참여하며, 팀이 함께 작업을 완료하여 몬스터를 물리치는 파티 퀘스트를 수행할 수 있습니다. 자신만의 VPS에 셀프 호스팅하면 공용 서비스에 의존하지 않고 모든 습관 데이터, 캐릭터 진행 상황, 소셜 기록을 직접 제어할 수 있습니다.
Habitica의 주요 특징
RPG 작업 관리
실제 작업을 완료하여 경험치, 골드, 장비를 획득하고 — 습관을 개선하는 것과 같은 방식으로 캐릭터를 레벨업하세요.
습관과 일상
반복 가능한 행동을 습관으로 추적하고, 매일 초기화되는 일일 과제로 반복 작업을 설정하며, 놓친 항목에 대한 건강 페널티가 있습니다.
파티 퀘스트
친구 또는 동료와 팀을 이루어 함께 몬스터를 물리치세요. 완료된 모든 작업은 피해를 입히며, 그룹 책임감을 진정으로 즐겁게 만듭니다.
계급 제도
10레벨에 전사, 마법사, 도적, 힐러 직업을 잠금 해제할 수 있으며, 각 직업은 다양한 생산성 스타일에 맞춰 보완되는 고유한 능력을 가지고 있습니다.
사용자 정의 보상
작업 완료와 연동된 개인적인 인센티브를 만드세요. — 획득한 골드를 사용하여 직접 정의하는 현실 세계의 보상을 잠금 해제하세요.
Hostinger에서 Habitica을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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