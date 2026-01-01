Habitica는 생산성을 롤플레잉 게임으로 전환하여, 실제 작업을 완료하면 캐릭터의 레벨이 오르고, 골드를 얻으며, 장비를 잠금 해제할 수 있습니다. 반복되는 행동을 추적하기 위한 습관, 매일 초기화되는 작업을 위한 일일 과제, 그리고 일회성 목표를 위한 할 일 목록을 만드세요. 이 중 하나라도 놓치면 아바타의 체력이 소모되어 게임 메커니즘을 통해 진정한 책임감을 부여합니다.

소셜 기능을 통해 길드에 가입하고, 챌린지에 참여하며, 팀이 함께 작업을 완료하여 몬스터를 물리치는 파티 퀘스트를 수행할 수 있습니다. 자신만의 VPS에 셀프 호스팅하면 공용 서비스에 의존하지 않고 모든 습관 데이터, 캐릭터 진행 상황, 소셜 기록을 직접 제어할 수 있습니다.