Jump는 모든 중요한 링크를 한곳에 정리하도록 설계된 경량의 자체 호스팅 시작 페이지이자 실시간 상태 모니터입니다. PHP로 구축되고 단일 Docker 컨테이너로 제공되는 Jump는 빠르게 로드되고 안전하게 유지되며, 실행에 데이터베이스나 외부 종속성이 필요하지 않습니다. 사이트는 JSON 파일을 통해 수동으로 정의하거나, 실행 중인 Docker 컨테이너에서 자동으로 검색하거나, 이 둘을 조합하여 정의할 수 있습니다.

Jump는 사용자 지정 배경 이미지 및 Unsplash 통합, 다국어 표시, 태그 기반 사이트 분류, 구성 가능한 검색 엔진을 통한 키보드 기반 검색, 그리고 지역 시간 및 날씨를 위한 선택적 Open Weather Map 통합을 지원합니다. 깔끔하고 반응형 디자인은 데스크톱과 모바일에 맞춰 조정되어, 어떤 기기에서든 한 번의 클릭으로 북마크된 서비스에 접속할 수 있도록 합니다.