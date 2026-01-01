Jump 원클릭 설치.
단일하고 세련된 대시보드에서 즐겨찾는 모든 사이트에 즉시 액세스할 수 있도록 해주는 자체 호스팅 시작 페이지 및 실시간 상태 페이지입니다.
Jump용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jump 활용으로 만들 수 있는 것
Jump는 모든 중요한 링크를 한곳에 정리하도록 설계된 경량의 자체 호스팅 시작 페이지이자 실시간 상태 모니터입니다. PHP로 구축되고 단일 Docker 컨테이너로 제공되는 Jump는 빠르게 로드되고 안전하게 유지되며, 실행에 데이터베이스나 외부 종속성이 필요하지 않습니다. 사이트는 JSON 파일을 통해 수동으로 정의하거나, 실행 중인 Docker 컨테이너에서 자동으로 검색하거나, 이 둘을 조합하여 정의할 수 있습니다.
Jump는 사용자 지정 배경 이미지 및 Unsplash 통합, 다국어 표시, 태그 기반 사이트 분류, 구성 가능한 검색 엔진을 통한 키보드 기반 검색, 그리고 지역 시간 및 날씨를 위한 선택적 Open Weather Map 통합을 지원합니다. 깔끔하고 반응형 디자인은 데스크톱과 모바일에 맞춰 조정되어, 어떤 기기에서든 한 번의 클릭으로 북마크된 서비스에 접속할 수 있도록 합니다.
Jump의 주요 특징
실시간 상태 모니터링
Jump는 대시보드의 모든 사이트 가용성을 확인하고 실시간 상태 표시기를 표시하여 서비스 중단 여부를 즉시 알 수 있습니다.
Docker 자동 발견
컨테이너 레이블을 사용하여 실행 중인 Docker 컨테이너를 대시보드 항목으로 자동으로 나열하여, 수동 업데이트 없이 시작 페이지를 인프라와 동기화 상태로 유지합니다.
태그 기반 정리
태그로 사이트를 그룹화하고 테마별 페이지 사이를 탐색하며, 가장 많이 사용하는 링크는 홈 화면에 표시하고 긴 목록은 깔끔하게 분류된 상태로 유지하세요.
키보드 기반 검색
Ctrl+Shift+/를 사용하여 다중 엔진 검색 바를 열고, 마우스에 손을 뻗지 않고도 Google, DuckDuckGo, Bing 또는 원하는 사용자 지정 엔진을 검색하세요.
맞춤형 배경 및 날씨
자신만의 배경 이미지를 사용하거나 무작위 풍경을 위해 Unsplash에 연결하고, Open Weather Map API 키를 추가하여 현지 시간과 현재 날씨 조건을 표시하세요.
데이터베이스 필수 아님
Jump는 외부 데이터베이스 없이 단일 컨테이너로 실행되므로 배포, 백업 및 서버 간 이동이 매우 쉽습니다.
Hostinger에서 Jump을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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