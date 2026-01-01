원클릭 설치로 Flowise 배포
시각적 드래그 앤 드롭 인터페이스를 갖춘 LLM 오케스트레이션 흐름 및 AI 에이전트 구축을 위한 오픈소스 로우코드 플랫폼
Flowise용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Flowise 활용으로 만들 수 있는 것
Flowise는 광범위한 코딩 없이도 개발자와 팀이 정교한 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 오픈소스 로우코드 플랫폼입니다. 시각적 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 언어 모델, 벡터 데이터베이스, 메모리 시스템 및 외부 도구를 응집력 있는 워크플로우로 연결할 수 있습니다. Flowise는 OpenAI, Anthropic, Google 및 오픈소스 모델을 지원하여 챗봇부터 RAG 애플리케이션 및 자율 에이전트에 이르는 다양한 AI 사용 사례에 유연하게 활용할 수 있습니다.
VPS에 Flowise를 자체 호스팅하면 AI 워크플로우, 대화 데이터 및 통합 지식 기반에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 클라우드 플랫폼이 접근할 수 없는 내부 데이터베이스 및 API에 연결할 수 있으며, API 호출당 과금 또는 데이터 개인 정보 보호 문제 없이 LLM 워크로드에 특화된 리소스를 구성할 수 있습니다.
Flowise의 주요 특징
시각적 흐름 빌더
오케스트레이션 코드를 작성할 필요 없이, 사전 구축된 노드를 활용하여 복잡한 AI 파이프라인을 구성할 수 있는 드래그 앤 드롭 인터페이스.
RAG 지원
지식 기반 AI 애플리케이션 구축을 위한 벡터 데이터베이스 통합 기능을 갖춘 내장형 검색 증강 생성 기능.
다중 LLM 지원
OpenAI, Anthropic, Google, Cohere 및 로컬 오픈 소스 모델을 단일 통합 인터페이스에서 연결하세요.
에이전트 프레임워크
도구를 사용하고, 다단계 작업을 통해 추론하며, 세션 전반에 걸쳐 대화 기억을 유지하는 자율 AI 에이전트를 생성합니다.
API 통합
어떤 흐름이든 API 엔드포인트로 노출하여 AI 기능을 기존 애플리케이션 및 워크플로에 직접 내장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Flowise을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.