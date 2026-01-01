Flowise는 광범위한 코딩 없이도 개발자와 팀이 정교한 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 오픈소스 로우코드 플랫폼입니다. 시각적 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 언어 모델, 벡터 데이터베이스, 메모리 시스템 및 외부 도구를 응집력 있는 워크플로우로 연결할 수 있습니다. Flowise는 OpenAI, Anthropic, Google 및 오픈소스 모델을 지원하여 챗봇부터 RAG 애플리케이션 및 자율 에이전트에 이르는 다양한 AI 사용 사례에 유연하게 활용할 수 있습니다.

VPS에 Flowise를 자체 호스팅하면 AI 워크플로우, 대화 데이터 및 통합 지식 기반에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 클라우드 플랫폼이 접근할 수 없는 내부 데이터베이스 및 API에 연결할 수 있으며, API 호출당 과금 또는 데이터 개인 정보 보호 문제 없이 LLM 워크로드에 특화된 리소스를 구성할 수 있습니다.