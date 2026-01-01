Kotaemon 원클릭 설치
모든 LLM 제공업체를 사용하여 파일과 대화할 수 있는 오픈 소스 문서 Q&A 챗봇.
Kotaemon용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kotaemon 활용으로 만들 수 있는 것
Kotaemon은 깔끔하고 사용자 정의 가능한 RAG 기반 문서 질의응답 도구로, OpenAI와 Azure부터 자체 호스팅 Ollama 인스턴스까지 원하는 LLM에 연결됩니다. PDF, Word 문서, 스프레드시트 및 이미지를 업로드하고 질문하면 원본 자료의 정확한 인용을 기반으로 답변을 받을 수 있습니다.
클라우드 기반 문서 AI 서비스와 달리, Kotaemon을 자체 호스팅하면 파일을 사용자 자신의 VPS에 비공개로 유지할 수 있습니다. 이 템플릿의 전체 이미지 변형은 Tesseract OCR, LibreOffice 형식 구문 분석 및 다중 모드 문서 처리를 추가하여 스캔된 PDF, Office 파일 및 이미지가 많은 문서에 적합합니다.
Kotaemon의 주요 특징
멀티 LLM 지원
OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral 또는 Ollama에서 호스팅되는 모든 로컬 모델에 문서나 채팅 기록을 마이그레이션하지 않고 연결하세요.
근거 기반 답변
모든 답변은 원본 문서의 정확한 구절로 연결되어 주장을 확인하고 정보를 직접 추적할 수 있습니다.
OCR 및 오피스 파싱
Tesseract OCR, LibreOffice, ffmpeg은 스캔된 PDF, Word 및 PowerPoint 파일, 이미지 기반 문서를 기본적으로 처리할 수 있도록 번들로 제공됩니다.
GraphRAG 검색
선택 사항인 GraphRAG 및 LightRAG 백엔드는 크거나 상호 참조가 밀집된 문서 세트에 대한 검색 정확도를 향상시킵니다.
다중 사용자 액세스
내장된 사용자 관리를 통해 팀원들은 단일 공유 배포 환경에서 각자 개인 문서 컬렉션을 유지 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Kotaemon을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.