Kotaemon은 깔끔하고 사용자 정의 가능한 RAG 기반 문서 질의응답 도구로, OpenAI와 Azure부터 자체 호스팅 Ollama 인스턴스까지 원하는 LLM에 연결됩니다. PDF, Word 문서, 스프레드시트 및 이미지를 업로드하고 질문하면 원본 자료의 정확한 인용을 기반으로 답변을 받을 수 있습니다.

클라우드 기반 문서 AI 서비스와 달리, Kotaemon을 자체 호스팅하면 파일을 사용자 자신의 VPS에 비공개로 유지할 수 있습니다. 이 템플릿의 전체 이미지 변형은 Tesseract OCR, LibreOffice 형식 구문 분석 및 다중 모드 문서 처리를 추가하여 스캔된 PDF, Office 파일 및 이미지가 많은 문서에 적합합니다.