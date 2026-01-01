원클릭 설치로 PieFed 배포.
연합형 레딧 스타일의 링크 애그리게이터 및 토론 플랫폼으로, 최고 수준의 중재 도구와 ActivityPub 상호 운용성을 갖추고 있습니다.
PieFed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PieFed 활용으로 만들 수 있는 것
PieFed는 오픈 소스 연합형 링크 애그리게이터이자 토론 플랫폼입니다. — Python과 Flask로 작성된 Lemmy 및 Mbin의 대안입니다. ActivityPub을 통해 더 넓은 Fediverse에 연결되므로, Lemmy, Mbin, Mastodon 및 기타 호환 가능한 서버의 사용자는 귀하가 호스팅하는 커뮤니티를 구독할 수 있으며, 귀하의 회원은 어디에서든 커뮤니티를 팔로우할 수 있습니다.
PieFed는 커뮤니티 건강에 중점을 두어 차별화됩니다. 내장된 신뢰 수준, 콘텐츠 경고, 주제 기반 피드 큐레이션 및 세분화된 운영 도구는 플랫폼의 핵심 기능이며, 추가적인 확장 기능이 아닙니다. VPS에 자체 호스팅하면 콘텐츠 소유권, 운영 정책 및 회원 데이터를 완전히 제어할 수 있으며, 알고리즘 피드 조작이나 플랫폼 종속이 없습니다.
PieFed의 주요 특징
ActivityPub 연합
Lemmy, Mbin, Mastodon 및 기타 페디버스 서비스와 상호 운용되어, 커뮤니티가 사용자를 단일 플랫폼에 묶어두지 않고도 네트워크 전반의 사용자에게 도달할 수 있습니다.
최고급 관리
신뢰 수준, 신고 대기열, 콘텐츠 경고 및 커뮤니티별 규칙은 운영자에게 첫날부터 토론 품질에 대한 정밀한 제어 권한을 제공합니다.
주제별 피드
관련 커뮤니티를 주제별로 그룹화하고, 사용자가 커뮤니티에 하나씩 구독하는 대신 전체 관심 분야를 팔로우하도록 허용합니다.
투표 및 스레드 답글
익숙한 레딧 스타일의 스레드 댓글, 찬성 및 반대 투표 기능, 그리고 토론 순위를 매기는 다양한 정렬 순서.
내장 API
Lemmy 클라이언트와 호환되는 알파 API를 통해 사용자는 이미 생태계에 있는 타사 모바일 및 데스크톱 앱에서 콘텐츠를 탐색하고 게시할 수 있습니다.
경량 파이썬 스택
Flask, PostgreSQL, Redis, Celery는 적당한 VPS 하드웨어에서 효율적으로 실행되며, 인프라 비용 없이 커뮤니티 성장을 위한 여유 공간을 남겨둡니다.
Hostinger에서 PieFed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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