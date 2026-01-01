PieFed는 오픈 소스 연합형 링크 애그리게이터이자 토론 플랫폼입니다. — Python과 Flask로 작성된 Lemmy 및 Mbin의 대안입니다. ActivityPub을 통해 더 넓은 Fediverse에 연결되므로, Lemmy, Mbin, Mastodon 및 기타 호환 가능한 서버의 사용자는 귀하가 호스팅하는 커뮤니티를 구독할 수 있으며, 귀하의 회원은 어디에서든 커뮤니티를 팔로우할 수 있습니다.

PieFed는 커뮤니티 건강에 중점을 두어 차별화됩니다. 내장된 신뢰 수준, 콘텐츠 경고, 주제 기반 피드 큐레이션 및 세분화된 운영 도구는 플랫폼의 핵심 기능이며, 추가적인 확장 기능이 아닙니다. VPS에 자체 호스팅하면 콘텐츠 소유권, 운영 정책 및 회원 데이터를 완전히 제어할 수 있으며, 알고리즘 피드 조작이나 플랫폼 종속이 없습니다.