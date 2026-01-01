Monica는 Laravel로 구축된 오픈 소스 개인 관계 관리 시스템으로, 삶의 중요한 사람들에 대한 모든 것을 기억하는 데 도움을 줍니다. 27개 언어로 제공되는 단일 비공개 인터페이스에서 연락처, 대화, 생일, 선물 아이디어, 부채, 인생 이벤트를 기록할 수 있습니다. 소셜 네트워크 및 클라우드 연락처 관리자와 달리, Monica는 자체 호스팅을 위해 설계되어 가장 개인적인 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다.

Monica는 상업 플랫폼에 절대 맡기지 않을 관계 세부 정보(가족 건강 기록, 비공개 대화, 개인 선호도 등)를 저장하므로, 자체 VPS에서 실행하면 광고, 행동 추적, 제3자 정보 접근 없이 완전한 데이터 주권을 보장합니다.