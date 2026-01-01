Monica 원클릭 설치
연락처, 대화, 인생 이벤트를 비공개로 추적할 수 있는 오픈 소스 개인 관계 관리자.
Monica용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Monica 활용으로 만들 수 있는 것
Monica는 Laravel로 구축된 오픈 소스 개인 관계 관리 시스템으로, 삶의 중요한 사람들에 대한 모든 것을 기억하는 데 도움을 줍니다. 27개 언어로 제공되는 단일 비공개 인터페이스에서 연락처, 대화, 생일, 선물 아이디어, 부채, 인생 이벤트를 기록할 수 있습니다. 소셜 네트워크 및 클라우드 연락처 관리자와 달리, Monica는 자체 호스팅을 위해 설계되어 가장 개인적인 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다.
Monica는 상업 플랫폼에 절대 맡기지 않을 관계 세부 정보(가족 건강 기록, 비공개 대화, 개인 선호도 등)를 저장하므로, 자체 VPS에서 실행하면 광고, 행동 추적, 제3자 정보 접근 없이 완전한 데이터 주권을 보장합니다.
Monica의 주요 특징
연락처 기록
연락처와의 모든 대화, 활동 및 상호 작용을 메모 및 미리 알림과 함께 기록하여 중요한 것을 잊지 않도록 합니다.
생일 및 이벤트 미리 알림
생일, 기념일, 맞춤 이벤트에 대한 이메일 알림을 설정하여 관계에서 중요한 날짜를 절대 놓치지 않도록 하세요.
선물 및 빚 관리
연락처별 선물 아이디어 및 과거 선물 기록, 비공식적인 채무 및 대출을 추적하여 관계에서 재정적 모호함이 없도록 하세요.
관계 매핑
연락처 간의 관계를 정의하고 가계도를 구축하여 알고 있는 사람들 간의 연결을 이해하고 문서화하세요.
완전한 개인정보 주권
모든 데이터는 사용자의 VPS에 보관되며, 제3자 접근이나 광고 프로파일링 없이 백업 및 내보내기를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 Monica을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.