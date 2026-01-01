원클릭 설치로 Databag 배포
종단 간 암호화, 오디오/화상 통화 및 주제 기반 대화 스레드를 지원하는 자체 호스팅 연합형 메신저
Databag용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Databag 활용으로 만들 수 있는 것
Databag은 기업 서버나 블록체인 인프라에 의존하지 않고 개인 및 소규모 커뮤니티에 분산형 통신을 제공하는 자체 호스팅 연합 메시징 플랫폼입니다. 신원 확인을 위해 공개-개인 키 암호화를 사용하므로, 계정은 특정 호스팅 도메인에 묶이지 않습니다. 다른 Databag 노드의 사용자들은 이메일 연합 방식과 유사하게 서로 자유롭게 메시지를 주고받을 수 있습니다.
이 플랫폼은 종단 간 암호화된 봉인된 토픽, 오디오 및 비디오 통화, 모바일 푸시 알림, 그리고 토픽 기반 메시지 정리를 지원합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 대화, 통화 기록 및 연락처 데이터가 노드당 무제한 계정과 사용자당 요금 없이 전적으로 귀하의 인프라 내에 유지됩니다. 이는 기업 중개자 없이 현대적인 메시징을 원하는 가족, 친구 그룹 및 소규모 조직에 이상적입니다.
Databag의 주요 특징
연합 메시징
다른 Databag 노드의 계정은 직접 통신하여, 단일 서버가 모든 대화를 제어하지 않는 분산형 네트워크를 생성합니다.
종단 간 암호화
봉인된 토픽은 클라이언트 측 암호화를 사용하므로, 노드를 호스팅하는 서버 관리자로부터도 메시지 내용이 비공개로 유지됩니다.
오디오 & 비디오 통화
메시징용으로 Databag를 이미 사용하는 커뮤니티는 내장 통화 기능 덕분에 별도의 화상 회의 도구가 필요 없습니다.
주제 기반 스레드
연락처가 아닌 주제별로 대화를 정리하여 커뮤니티 전반에서 토론에 집중하고 검색 가능하도록 쉽게 만듭니다.
무제한 계정
각 노드는 필요한 만큼의 계정을 추가 비용 없이 지원하므로, 전체 가정이나 조직을 위한 메시징 호스팅이 경제적입니다.
Hostinger에서 Databag을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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