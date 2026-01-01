Databag은 기업 서버나 블록체인 인프라에 의존하지 않고 개인 및 소규모 커뮤니티에 분산형 통신을 제공하는 자체 호스팅 연합 메시징 플랫폼입니다. 신원 확인을 위해 공개-개인 키 암호화를 사용하므로, 계정은 특정 호스팅 도메인에 묶이지 않습니다. 다른 Databag 노드의 사용자들은 이메일 연합 방식과 유사하게 서로 자유롭게 메시지를 주고받을 수 있습니다.

이 플랫폼은 종단 간 암호화된 봉인된 토픽, 오디오 및 비디오 통화, 모바일 푸시 알림, 그리고 토픽 기반 메시지 정리를 지원합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 대화, 통화 기록 및 연락처 데이터가 노드당 무제한 계정과 사용자당 요금 없이 전적으로 귀하의 인프라 내에 유지됩니다. 이는 기업 중개자 없이 현대적인 메시징을 원하는 가족, 친구 그룹 및 소규모 조직에 이상적입니다.