Errbit은 Airbrake API의 드롭인 대체품으로 구축된 오픈 소스 오류 추적기입니다. Ruby 및 Rails용 공식 gem, 브라우저 및 Node용 airbrake-js, Python, PHP 등을 위한 커뮤니티 라이브러리를 포함한 모든 Airbrake 호환 알림기는 SaaS 엔드포인트 대신 Errbit 인스턴스를 가리키고 예외, 백트레이스 및 요청 컨텍스트를 통합 대시보드로 즉시 스트리밍하기 시작할 수 있습니다.

VPS에 Errbit을 자체 호스팅하면 민감한 프로덕션 데이터를 타사 서비스에 넘기는 대신 전체 스택 추적, 사용자 세부 정보 및 매개변수 덤프를 직접 제어할 수 있습니다. Errbit은 중복 알림을 단일 오류 레코드로 그룹화하고, 앱별 알림 규칙을 지원하며, GitHub, GitLab 및 기타 이슈 트래커와 통합되어 버그가 프로덕션에서 기존 워크플로로 바로 유입되도록 합니다.