Errbit 원클릭 설치.
Ruby, Rails, Python, JavaScript, PHP 애플리케이션을 위한 자체 호스팅 Airbrake 호환 오류 포착기입니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Errbit 활용으로 만들 수 있는 것
Errbit은 Airbrake API의 드롭인 대체품으로 구축된 오픈 소스 오류 추적기입니다. Ruby 및 Rails용 공식 gem, 브라우저 및 Node용 airbrake-js, Python, PHP 등을 위한 커뮤니티 라이브러리를 포함한 모든 Airbrake 호환 알림기는 SaaS 엔드포인트 대신 Errbit 인스턴스를 가리키고 예외, 백트레이스 및 요청 컨텍스트를 통합 대시보드로 즉시 스트리밍하기 시작할 수 있습니다.
VPS에 Errbit을 자체 호스팅하면 민감한 프로덕션 데이터를 타사 서비스에 넘기는 대신 전체 스택 추적, 사용자 세부 정보 및 매개변수 덤프를 직접 제어할 수 있습니다. Errbit은 중복 알림을 단일 오류 레코드로 그룹화하고, 앱별 알림 규칙을 지원하며, GitHub, GitLab 및 기타 이슈 트래커와 통합되어 버그가 프로덕션에서 기존 워크플로로 바로 유입되도록 합니다.
Errbit의 주요 특징
Airbrake API 호환
코드 변경 없이 기존 Airbrake 알리미를 Errbit으로 연결할 수 있습니다. Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP 및 커뮤니티 라이브러리 모두 즉시 작동합니다.
스마트 오류 그룹화
구성 가능한 핑거프린팅은 배포, 환경 및 인스턴스 전반에서 동일한 예외를 중복 제거하여 반복되는 노이즈 대신 근본 원인에 따라 조치할 수 있도록 합니다.
다중 앱 격리
단일 Errbit 인스턴스에서 여러 서비스의 오류를 추적할 수 있으며, 앱별 환경, 감시자, 알림 임계값 및 액세스 제어 기능을 제공합니다.
이슈 트래커 통합
Errbit 오류에서 GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine, Trac 이슈를 직접 생성하여 기존 워크플로에서 프로덕션 버그를 계속 확인할 수 있도록 합니다.
OAuth 및 LDAP 로그인
GitHub, Google 또는 LDAP을 통해 사용자를 인증하고, 별도의 ID 저장소를 관리할 필요 없이 GitHub 조직에서 계정을 프로비저닝합니다.
이메일 및 웹훅 알림
구성 가능한 발생 임계값에 따라 감시자에게 이메일로 알림을 보내고, 채팅 우선 팀을 위해 Slack, HipChat, Campfire 또는 사용자 지정 웹훅으로 알림을 푸시합니다.
Hostinger에서 Errbit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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