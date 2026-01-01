Mylar3 원클릭 설치 배포
NZB 및 토렌트 소스 전반에서 신간 추적을 자동화하는 자체 호스팅 만화책 다운로더 및 라이브러리 관리자입니다.
Mylar3용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mylar3 활용으로 만들 수 있는 것
Mylar3는 Mylar의 활발하게 유지 관리되는 Python 3 포크입니다. Mylar는 시리즈를 감시하고, 새 이슈가 출시되면 대기열에 추가하며, 기존 클라이언트에 다운로드를 넘기고, 결과 CBR/CBZ 파일을 깔끔한 라이브러리로 후처리하는 자동화된 만화책 다운로더이자 라이브러리 관리자입니다. SABnzbd, NZBGet, 그리고 qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent를 포함한 다양한 토렌트 클라이언트와 연동됩니다.
자체 VPS에 Mylar3를 셀프 호스팅하면 읽기 목록, 시청 대기열, 다운로드 클라이언트 자격 증명이 SaaS 서비스 대신 사용자 인프라 내에 유지됩니다. Komga 또는 Kavita와 같은 만화 리더와 결합하면, 배포는 모바일 및 데스크톱 리더가 어디서든 이용할 수 있는 라이브러리로 새 이슈를 자동으로 가져오는 개인적인 Plex 스타일의 만화 스택이 됩니다.
Mylar3의 주요 특징
시리즈 시청 목록
진행 중인 시리즈, 개별 이슈, 스토리 아크 및 단편을 추적하여 새로운 릴리스가 사용 가능해지는 즉시 자동으로 대기열에 추가되도록 합니다.
NZB 및 토렌트 클라이언트
SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent 및 다른 클라이언트에 표준 API를 통해 다운로드를 위임합니다.
인덱서 통합
Newznab/Torznab 인덱서, 공개 DDL 제공업체 및 구성 가능한 RSS 피드에서 검색하여 추적된 각 문제를 찾습니다.
라이브러리 후처리
다운로드된 파일의 이름을 변경하고, 이동하며, 태그를 지정하여 Komga, Kavita, ComicRack 등에서 사용하기에 적합한 깔끔한 폴더 구조(CBR/CBZ)로 정리합니다.
ComicVine 메타데이터
ComicVine에서 표지 아트, 발행 번호, 게시자 메타데이터를 가져와 라이브러리가 일관성 있고 잘 태그되도록 합니다.
백그라운드 스케줄러
새로운 문제, 누락된 백필, 작업 이름 변경에 대한 지속적인 예약 검사를 실행하여 수동 개입 없이 라이브러리가 업데이트되도록 합니다.
Hostinger에서 Mylar3을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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