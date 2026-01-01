Mylar3는 Mylar의 활발하게 유지 관리되는 Python 3 포크입니다. Mylar는 시리즈를 감시하고, 새 이슈가 출시되면 대기열에 추가하며, 기존 클라이언트에 다운로드를 넘기고, 결과 CBR/CBZ 파일을 깔끔한 라이브러리로 후처리하는 자동화된 만화책 다운로더이자 라이브러리 관리자입니다. SABnzbd, NZBGet, 그리고 qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent를 포함한 다양한 토렌트 클라이언트와 연동됩니다.

자체 VPS에 Mylar3를 셀프 호스팅하면 읽기 목록, 시청 대기열, 다운로드 클라이언트 자격 증명이 SaaS 서비스 대신 사용자 인프라 내에 유지됩니다. Komga 또는 Kavita와 같은 만화 리더와 결합하면, 배포는 모바일 및 데스크톱 리더가 어디서든 이용할 수 있는 라이브러리로 새 이슈를 자동으로 가져오는 개인적인 Plex 스타일의 만화 스택이 됩니다.