Ever Gauzy 원클릭 설치.
하나의 작업 공간에서 ERP, CRM, HRM, ATS 및 프로젝트 관리를 결합한 오픈 소스 비즈니스 플랫폼.
Ever Gauzy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ever Gauzy 활용으로 만들 수 있는 것
Ever Gauzy는 ERP, CRM, HRM, ATS 및 프로젝트 관리를 단일 작업 공간으로 통합하는 오픈 소스 비즈니스 관리 플랫폼입니다. 이는 5개의 개별 SaaS 구독을 통합하지 않고도 시간 추적, 급여 관리, 영업 파이프라인 운영 및 수익성 보고가 필요한 에이전시, 컨설팅 회사 및 서비스 기반 팀을 위해 설계되었습니다.
자체 VPS에 Gauzy를 자체 호스팅하면 클라이언트 데이터, 계약, 청구서 및 HR 기록을 완벽하게 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 벤더 종속이 없습니다. 이 플랫폼은 Ever Co.에서 활발하게 개발하고 있으며, GitHub에 수천 명의 기여자가 있고 상업적 자체 호스팅을 허용하는 오픈 소스 라이선스를 제공합니다.
Ever Gauzy의 주요 특징
통합 ERP 스위트
재무, 재고, 구매 및 회계 모듈은 단일 데이터 모델을 공유하여 보고서가 모든 부서에서 항상 동일한 숫자를 반영합니다.
내장형 CRM
별도의 도구 간에 데이터를 내보내지 않고도 인보이스 발행 및 프로젝트 제공과 함께 리드, 거래, 연락처, 파이프라인을 추적할 수 있습니다.
HRM 및 ATS
직원, 지원자, 휴가, 계약, 채용 공고부터 온보딩까지의 전체 채용 파이프라인을 한 곳에서 관리하세요.
시간 추적 및 타임시트
수동 및 자동 입력이 가능한 내장된 시간 추적 기능은 급여, 송장 발행 및 프로젝트 수익성 보고서에 직접 반영됩니다.
다중 테넌트 작업 공간
각 테넌트별로 별도의 데이터, 권한 및 청구를 통해 하나의 배포 환경에서 여러 조직과 팀을 운영할 수 있습니다.
개방형 통합 API
REST 및 GraphQL API와 GitHub, Hubstaff, Upwork, Make.com과의 웹훅 통합을 통해 Gauzy를 확장하여 기존 워크플로우에 맞출 수 있습니다.
Hostinger에서 Ever Gauzy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.