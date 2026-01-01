Ever Gauzy는 ERP, CRM, HRM, ATS 및 프로젝트 관리를 단일 작업 공간으로 통합하는 오픈 소스 비즈니스 관리 플랫폼입니다. 이는 5개의 개별 SaaS 구독을 통합하지 않고도 시간 추적, 급여 관리, 영업 파이프라인 운영 및 수익성 보고가 필요한 에이전시, 컨설팅 회사 및 서비스 기반 팀을 위해 설계되었습니다.

자체 VPS에 Gauzy를 자체 호스팅하면 클라이언트 데이터, 계약, 청구서 및 HR 기록을 완벽하게 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 벤더 종속이 없습니다. 이 플랫폼은 Ever Co.에서 활발하게 개발하고 있으며, GitHub에 수천 명의 기여자가 있고 상업적 자체 호스팅을 허용하는 오픈 소스 라이선스를 제공합니다.