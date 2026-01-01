OpenEMR 원클릭 설치.
전 세계 병원 및 의료 서비스 제공업체에서 사용하는 오픈 소스 전자 건강 기록 및 의료 진료 관리 시스템입니다.
OpenEMR용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenEMR 활용으로 만들 수 있는 것
OpenEMR은 세계에서 가장 널리 채택된 오픈 소스 전자 건강 기록(EHR) 및 의료 진료 관리 시스템입니다. 소규모 클리닉부터 대규모 의료 기관까지 사용할 수 있도록 구축되었으며, 환자 등록, 임상 문서화, 예약, 청구 및 보고를 위한 완벽한 도구 모음을 단일 자체 호스팅 플랫폼 내에서 제공합니다.
자체 VPS에 OpenEMR을 자체 호스팅하면 민감한 환자 데이터에 대한 완전한 제어권을 가지게 되며, 개인 정보 보호 규정 준수를 보장하고 소유한 인프라에 의료 기록을 보관할 수 있습니다. 사용자당 라이선스 비용이 없고 활발한 글로벌 커뮤니티를 통해, OpenEMR은 고가의 독점 EHR 시스템에 대한 입증된 대안입니다.
OpenEMR의 주요 특징
환자 기록 관리
구조화된 기록으로 인구 통계 정보, 병력, 검사 결과, 처방전 및 임상 기록을 포함한 완전한 환자 기록을 저장하고 검색합니다.
예약 일정
여러 의료진과 위치를 처리하는 다중 리소스 스케줄러를 사용하여 공급자 일정, 환자 예약 및 반복 방문을 관리하세요.
청구 및 코딩
ICD-10 및 CPT 코딩 지원을 통해 보험 청구서를 생성하고, 결제를 추적하며, 송금을 관리하여 청구 관리 오버헤드를 줄입니다.
임상 의사 결정 지원
진료 시점에서 약물 상호작용 경고, 알레르기 알림 및 예방 관리 알림을 표시하여 더 안전한 임상 결정을 지원합니다.
전자 처방 및 검사
처방전을 약국으로 전자적으로 전송하고 수동 재입력 없이 구조화된 검사 결과를 환자 기록에 직접 수신합니다.
Hostinger에서 OpenEMR을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.