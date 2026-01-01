OpenEMR은 세계에서 가장 널리 채택된 오픈 소스 전자 건강 기록(EHR) 및 의료 진료 관리 시스템입니다. 소규모 클리닉부터 대규모 의료 기관까지 사용할 수 있도록 구축되었으며, 환자 등록, 임상 문서화, 예약, 청구 및 보고를 위한 완벽한 도구 모음을 단일 자체 호스팅 플랫폼 내에서 제공합니다.

자체 VPS에 OpenEMR을 자체 호스팅하면 민감한 환자 데이터에 대한 완전한 제어권을 가지게 되며, 개인 정보 보호 규정 준수를 보장하고 소유한 인프라에 의료 기록을 보관할 수 있습니다. 사용자당 라이선스 비용이 없고 활발한 글로벌 커뮤니티를 통해, OpenEMR은 고가의 독점 EHR 시스템에 대한 입증된 대안입니다.