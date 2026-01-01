Mitra 원클릭 설치
완전한 Mastodon API 호환성을 제공하고 메모리 사용량이 매우 적은 경량 Rust 기반 분산형 소셜 네트워크입니다.
Mitra용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mitra 활용으로 만들 수 있는 것
Mitra는 Rust로 작성된 오픈소스 분산형 마이크로블로깅 플랫폼으로, ActivityPub 프로토콜을 통해 더 넓은 페디버스(Fediverse)에 연결됩니다. 50MB 미만의 메모리 사용량으로 가장 작은 VPS 상품에서도 원활하게 실행되며, Mastodon, Pleroma, Misskey 및 기타 분산형 네트워크와 상호 운용됩니다. Mitra는 Mastodon API를 구현하므로 모든 인기 있는 Mastodon 클라이언트가 즉시 작동합니다.
자체 VPS에 Mitra를 셀프 호스팅하면 소셜 그래프, 게시물 및 구독자 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. 알고리즘 피드, 광고, 규칙을 결정하는 타사 플랫폼이 없습니다. 커뮤니티의 등록 정책, 중재 방식 및 연동 범위를 직접 설정할 수 있습니다.
Mitra의 주요 특징
적은 메모리 점유율
50MB 미만의 RAM에서 실행되어, 사용 가능한 가장 가벼운 연합형 소셜 서버이며, 소규모 VPS 배포에 이상적입니다.
Mastodon API 호환
웹, 데스크톱, 안드로이드, iOS의 거의 모든 기존 Mastodon 클라이언트 앱에서 수정 없이 작동합니다.
ActivityPub 연합
수천 개의 페디버스 인스턴스에 연결되어 사용자들이 마스토돈, 플레로마, 미스키 및 기타 플랫폼 전반에 걸쳐 계정을 팔로우할 수 있습니다.
내장형 구독
모네로로 결제되는 네이티브 유료 콘텐츠 구독을 통해 크리에이터는 타사 결제 처리업체 없이 자신의 작품으로 수익을 창출할 수 있습니다.
계정 이전
사용자는 신원과 팔로워를 다른 서버로 이동할 수 있어, 단일 인스턴스에 종속되지 않도록 합니다.
Tor 및 I2P 지원
개인 정보 보호에 중점을 둔 커뮤니티와 어니언 라우팅 인스턴스를 위해 Tor 및 I2P를 통해 즉시 연동됩니다.
Hostinger에서 Mitra을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.