Mitra는 Rust로 작성된 오픈소스 분산형 마이크로블로깅 플랫폼으로, ActivityPub 프로토콜을 통해 더 넓은 페디버스(Fediverse)에 연결됩니다. 50MB 미만의 메모리 사용량으로 가장 작은 VPS 상품에서도 원활하게 실행되며, Mastodon, Pleroma, Misskey 및 기타 분산형 네트워크와 상호 운용됩니다. Mitra는 Mastodon API를 구현하므로 모든 인기 있는 Mastodon 클라이언트가 즉시 작동합니다.

자체 VPS에 Mitra를 셀프 호스팅하면 소셜 그래프, 게시물 및 구독자 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. 알고리즘 피드, 광고, 규칙을 결정하는 타사 플랫폼이 없습니다. 커뮤니티의 등록 정책, 중재 방식 및 연동 범위를 직접 설정할 수 있습니다.