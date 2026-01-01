SyncLounge는 Plex Media Server용 자체 호스팅되는 '시청 파티' 코디네이터입니다. 이는 여러 Plex 클라이언트 간에 재생을 실시간으로 동기화합니다 — 한 시청자가 일시 중지하면 모두 일시 중지되고; 한 시청자가 앞으로 탐색하면 모두 따라잡습니다. 각 시청자는 자신의 Plex 서버에서 스트리밍하므로 호스트는 자신의 라이브러리를 공유하거나 대역폭에 대해 걱정할 필요가 없습니다 — SyncLounge는 재생 시간을 정렬하고 그룹을 위한 채팅방을 제공합니다.

VPS에 SyncLounge를 자체 호스팅하면 시청 파티를 제어할 수 있으며, 사용자는 기존 Plex 계정을 통해 로그인하고 자신의 Plex 서버에 연결합니다. 선택적 화이트리스트 지원은 인스턴스를 친구, 가족 또는 특정 Plex 서버의 사용자로 제한합니다.