SyncLounge 원클릭 설치.
Plex 워치 파티 — 여러 Plex 서버에서 친구 및 가족과 함께 동기화된 영화 및 TV 시청을 주최하세요.
SyncLounge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SyncLounge 활용으로 만들 수 있는 것
SyncLounge는 Plex Media Server용 자체 호스팅되는 '시청 파티' 코디네이터입니다. 이는 여러 Plex 클라이언트 간에 재생을 실시간으로 동기화합니다 — 한 시청자가 일시 중지하면 모두 일시 중지되고; 한 시청자가 앞으로 탐색하면 모두 따라잡습니다. 각 시청자는 자신의 Plex 서버에서 스트리밍하므로 호스트는 자신의 라이브러리를 공유하거나 대역폭에 대해 걱정할 필요가 없습니다 — SyncLounge는 재생 시간을 정렬하고 그룹을 위한 채팅방을 제공합니다.
VPS에 SyncLounge를 자체 호스팅하면 시청 파티를 제어할 수 있으며, 사용자는 기존 Plex 계정을 통해 로그인하고 자신의 Plex 서버에 연결합니다. 선택적 화이트리스트 지원은 인스턴스를 친구, 가족 또는 특정 Plex 서버의 사용자로 제한합니다.
SyncLounge의 주요 특징
실시간 재생 동기화
재생, 일시 정지, 탐색 및 볼륨 조절 동작은 밀리초 단위로 모든 참가자에게 동기화되어, 모든 사람이 보조를 맞출 수 있습니다.
내장 그룹 채팅
각 방에는 시청자들이 플레이어를 떠나지 않고 반응하고 토론할 수 있도록 통합 채팅 사이드바가 포함되어 있습니다.
다중 서버 지원
각 시청자는 자신의 Plex 서버에서 스트리밍하므로, 호스트는 라이브러리 액세스를 공유하거나 업로드 대역폭을 소모할 필요가 없습니다.
Plex 단일 로그인
사용자는 기존 Plex 계정으로 인증합니다 — 별도의 가입 절차나 추가 비밀번호를 기억할 필요가 없습니다.
선택적 접근 화이트리스트
AUTH_LIST 변수는 비공개 배포를 위해 특정 Plex 사용자 이름, 이메일 또는 서버 머신 ID에 대한 접근을 제한합니다.
Hostinger에서 SyncLounge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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