Firefly 원클릭 설치.
네트워킹 전문 지식 없이도 안전한 VPN 연결을 생성하고 관리하기 위한 웹 관리 인터페이스를 갖춘 간단한 WireGuard VPN 서버.
Firefly용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Firefly 활용으로 만들 수 있는 것
Firefly는 고성능의 현대적인 WireGuard 암호화 기술과 접근성 높은 웹 UI를 결합하여 클라이언트 관리, 구성 생성 및 연결 모니터링을 지원하는 간소화된 WireGuard VPN 서버입니다. 기존 WireGuard 설정의 복잡성을 제거하여 몇 시간 대신 몇 분 만에 안전한 VPN을 실행할 수 있습니다.
자체 VPS에 Firefly를 배포하면 안정적인 VPN 액세스를 위한 전용 공용 IP를 제공하고, ISP 스로틀링 없는 엔터프라이즈급 대역폭을 제공하며, 트래픽을 기록하거나 예기치 않은 중단을 겪는 타사 VPN 제공업체로부터 완전한 독립성을 보장합니다.
Firefly의 주요 특징
원클릭 클라이언트 설정
모바일 기기용 WireGuard 클라이언트 구성 및 QR 코드를 웹 UI에서 직접 생성합니다. 명령줄 지식이 필요하지 않습니다.
자동 SSL 인증서
Firefly는 수동 인증서 구성 없이 관리 인터페이스의 보안을 강화하기 위해 무료 SSL 인증서를 자동으로 제공합니다.
크로스 플랫폼 클라이언트
iOS, Android, Windows, macOS, Linux의 모든 공식 WireGuard 클라이언트와 호환됩니다 — 단일 구성 파일로 모든 장치를 연결할 수 있습니다.
실시간 모니터링
대시보드에는 활성 연결 및 클라이언트별 대역폭 사용량이 표시되므로, 누가 연결되어 있고 얼마나 많은 트래픽을 사용하고 있는지 항상 알 수 있습니다.
시스템 WireGuard는 필요 없습니다.
호스트 OS에 WireGuard를 설치할 필요 없이 전적으로 Docker에서 실행되어 배포를 간소화하고 호스트 시스템을 깔끔하게 유지합니다.
Hostinger에서 Firefly을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.