Firefly는 고성능의 현대적인 WireGuard 암호화 기술과 접근성 높은 웹 UI를 결합하여 클라이언트 관리, 구성 생성 및 연결 모니터링을 지원하는 간소화된 WireGuard VPN 서버입니다. 기존 WireGuard 설정의 복잡성을 제거하여 몇 시간 대신 몇 분 만에 안전한 VPN을 실행할 수 있습니다.

자체 VPS에 Firefly를 배포하면 안정적인 VPN 액세스를 위한 전용 공용 IP를 제공하고, ISP 스로틀링 없는 엔터프라이즈급 대역폭을 제공하며, 트래픽을 기록하거나 예기치 않은 중단을 겪는 타사 VPN 제공업체로부터 완전한 독립성을 보장합니다.