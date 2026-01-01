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개인 서버 및 홈랩 서비스를 위한 자체 호스팅 시작 페이지 및 홈 대시보드.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Flame 활용으로 만들 수 있는 것
Flame은 서버를 모든 애플리케이션과 북마크를 위한 체계적인 허브로 바꿔주는 자체 호스팅 시작 페이지입니다. 모든 것은 내장된 GUI를 통해 관리됩니다. 구성 파일을 편집하거나 재시작할 필요가 없습니다. 앱을 추가하고, 북마크를 정리하며, 브라우저에서 전체적인 모양을 사용자 지정할 수 있습니다.
호스팅되는 대시보드 서비스와 달리, Flame은 전적으로 사용자 자신의 VPS에서 실행되어 서비스 인벤토리와 북마크를 비공개로 유지합니다. Docker 레이블 통합 기능은 실행 중인 컨테이너를 자동으로 검색하므로, 새 서비스를 배포할 때마다 대시보드가 최신 상태를 유지합니다.
Flame의 주요 특징
GUI 기반 관리
구성 파일을 편집하지 않고 웹 인터페이스에서 직접 애플리케이션 및 북마크를 추가, 업데이트 및 삭제합니다.
Docker 자동 검색
Docker 레이블을 읽어 실행 중인 컨테이너를 자동으로 감지하여 배포된 서비스와 대시보드를 동기화 상태로 유지합니다.
통합 검색
내장 검색창은 11개의 웹 검색 제공업체를 지원하며 로컬 앱과 북마크를 실시간으로 필터링합니다.
커스텀 테마
15가지 내장 색상 테마 중에서 선택하거나, 사용자 지정 테마 편집기와 CSS 재정의를 사용하여 자신만의 테마를 만들 수 있습니다.
날씨 위젯
무료 날씨 API 키와 위치 좌표를 사용하여 대시보드에 실시간 날씨 상태를 표시합니다.
Hostinger에서 Flame을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.