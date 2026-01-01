Flame은 서버를 모든 애플리케이션과 북마크를 위한 체계적인 허브로 바꿔주는 자체 호스팅 시작 페이지입니다. 모든 것은 내장된 GUI를 통해 관리됩니다. 구성 파일을 편집하거나 재시작할 필요가 없습니다. 앱을 추가하고, 북마크를 정리하며, 브라우저에서 전체적인 모양을 사용자 지정할 수 있습니다.

호스팅되는 대시보드 서비스와 달리, Flame은 전적으로 사용자 자신의 VPS에서 실행되어 서비스 인벤토리와 북마크를 비공개로 유지합니다. Docker 레이블 통합 기능은 실행 중인 컨테이너를 자동으로 검색하므로, 새 서비스를 배포할 때마다 대시보드가 최신 상태를 유지합니다.