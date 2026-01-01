Ubooquity 원클릭 설치.
깔끔한 웹 리더와 모바일 앱용 OPDS 피드를 갖춘 전자책 및 만화용 자가 호스팅 홈 서버.
Ubooquity용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ubooquity 활용으로 만들 수 있는 것
Ubooquity는 전자책, 만화, 잡지 및 PDF를 위한 무료 크로스 플랫폼 홈 서버입니다. 라이브러리 폴더를 스캔하고, 탐색 가능한 썸네일과 메타데이터를 생성하며, EPUB, CBZ, CBR, PDF 등을 처리하는 깔끔한 웹 리더를 통해 모든 것을 제공합니다. 또한 자체 UI를 선호하는 모바일 독서 앱을 위한 OPDS 피드도 제공합니다.
VPS에 Ubooquity를 자체 호스팅하면 독서 라이브러리를 비공개로 유지하고 항상 사용할 수 있습니다. 다중 사용자 지원, 역할 기반 액세스 제어, 그리고 데스크톱, 태블릿, 휴대폰에서 전체 화면 페이지 넘기기에 최적화된 내장 브라우저 기반 만화 리더를 제공합니다.
Ubooquity의 주요 특징
전자책, 만화, 그리고 PDF
전자책(EPUB), 만화(CBZ, CBR) 및 PDF 문서를 통합한 단일 라이브러리로, 각 형식에 적합한 리더 및 뷰어를 제공합니다.
브라우저 기반 만화 리더
양면 보기 모드, 확대/축소, 북마크 기능을 갖춘 전체 화면 페이지 넘기기 만화 뷰어로, 만화와 망가를 위해 특별히 제작되었습니다.
모바일 앱용 OPDS 피드
표준을 준수하는 OPDS 엔드포인트는 Chunky, Marvin, Aldiko 등과 같은 iOS 및 Android 리딩 앱과 연동됩니다.
다중 사용자 접근 제어
역할 기반 권한이 있는 사용자별 계정을 통해, 각 가구는 독서 목록, 진행 상황, 접근 권한을 구성원별로 관리하면서 라이브러리를 공유할 수 있습니다.
자동 라이브러리 스캔
백그라운드 스캐너는 라이브러리 볼륨에 새 파일을 추가하면 이를 감지하여 수동 개입 없이 메타데이터와 썸네일을 새로 고칩니다.
Hostinger에서 Ubooquity을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.