Ubooquity는 전자책, 만화, 잡지 및 PDF를 위한 무료 크로스 플랫폼 홈 서버입니다. 라이브러리 폴더를 스캔하고, 탐색 가능한 썸네일과 메타데이터를 생성하며, EPUB, CBZ, CBR, PDF 등을 처리하는 깔끔한 웹 리더를 통해 모든 것을 제공합니다. 또한 자체 UI를 선호하는 모바일 독서 앱을 위한 OPDS 피드도 제공합니다.

VPS에 Ubooquity를 자체 호스팅하면 독서 라이브러리를 비공개로 유지하고 항상 사용할 수 있습니다. 다중 사용자 지원, 역할 기반 액세스 제어, 그리고 데스크톱, 태블릿, 휴대폰에서 전체 화면 페이지 넘기기에 최적화된 내장 브라우저 기반 만화 리더를 제공합니다.