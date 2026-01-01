FalkorDB 원클릭 설치.
GraphRAG, 지식 그래프 및 대규모 실시간 Cypher 쿼리를 위해 구축된 고성능 그래프 데이터베이스입니다.
FalkorDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FalkorDB 활용으로 만들 수 있는 것
FalkorDB는 Redis를 기반으로 구축된 오픈 소스 그래프 데이터베이스 엔진으로, OpenCypher 쿼리 언어를 사용하여 고성능 그래프 쿼리를 위해 설계되었습니다. 그래프 데이터를 메모리에 기본적으로 저장하여 복잡한 엔티티 관계 전반에 걸쳐 서브 밀리초 단위의 탐색 시간을 가능하게 합니다. — 따라서 GraphRAG 파이프라인, 추천 엔진, 사기 탐지, ID 그래프 및 네트워크 토폴로지 분석에 적합합니다.
FalkorDB는 3000번 포트에서 내장된 브라우저 기반 UI와 함께 제공되어, 추가 도구 없이 그래프를 탐색하고, Cypher 쿼리를 실행하며, 노드 및 엣지 관계를 시각화할 수 있습니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 쿼리 제한이나 노드당 요금 없이 그래프 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 성능 설정을 미세 조정할 수 있는 직접적인 액세스를 제공합니다.
FalkorDB의 주요 특징
오픈사이퍼 쿼리 언어
노드, 엣지 및 패턴을 탐색하기 위한 업계 표준 선언적 언어인 OpenCypher를 사용하여 표현력이 풍부한 그래프 쿼리를 작성합니다.
내장형 웹 UI
그래프를 탐색하고, Cypher 쿼리를 실행하며, 추가 클라이언트 도구를 설치할 필요 없이 브라우저에서 직접 관계를 시각화하세요.
인메모리 성능
그래프 데이터는 메모리에 기본적으로 저장되어, 깊이 연결된 다중 홉 관계에서도 밀리초 미만의 순회 시간을 가능하게 합니다.
GraphRAG 준비됨
추론 시 지식 그래프를 정확하고 낮은 지연 시간으로 탐색해야 하는 검색 증강 생성 파이프라인에 최적화되어 있습니다.
Redis 프로토콜 호환
Redis 프로토콜을 사용하므로 모든 Redis 클라이언트 라이브러리가 추가 드라이버나 사용자 지정 SDK 없이 FalkorDB에 연결할 수 있습니다.
비밀번호 인증
Redis 수준의 비밀번호 인증으로 안전하게 액세스하여, 무단 연결로부터 그래프 데이터를 보호합니다.
Hostinger에서 FalkorDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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