FalkorDB는 Redis를 기반으로 구축된 오픈 소스 그래프 데이터베이스 엔진으로, OpenCypher 쿼리 언어를 사용하여 고성능 그래프 쿼리를 위해 설계되었습니다. 그래프 데이터를 메모리에 기본적으로 저장하여 복잡한 엔티티 관계 전반에 걸쳐 서브 밀리초 단위의 탐색 시간을 가능하게 합니다. — 따라서 GraphRAG 파이프라인, 추천 엔진, 사기 탐지, ID 그래프 및 네트워크 토폴로지 분석에 적합합니다.

FalkorDB는 3000번 포트에서 내장된 브라우저 기반 UI와 함께 제공되어, 추가 도구 없이 그래프를 탐색하고, Cypher 쿼리를 실행하며, 노드 및 엣지 관계를 시각화할 수 있습니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 쿼리 제한이나 노드당 요금 없이 그래프 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 성능 설정을 미세 조정할 수 있는 직접적인 액세스를 제공합니다.