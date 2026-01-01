MQTTX Web은 EMQX가 개발한 오픈소스 MQTT 5.0 클라이언트로, 브라우저에서 완전히 실행됩니다. 이를 통해 엔지니어는 WebSocket을 통해 모든 MQTT 브로커에 연결하여 토픽을 검사하고, 페이로드를 발행하며, IoT 메시지 흐름을 몇 초 만에 검증할 수 있습니다. 데스크톱 버전과 달리, MQTTX Web은 설치 프로그램이 필요 없습니다. 배포된 URL을 열기만 하면 모든 팀이 어떤 노트북이나 태블릿에서든 브로커 디버깅을 시작할 수 있습니다.

자체 VPS에 MQTTX Web을 셀프 호스팅하면 팀이 제어하는 URL에서 비공개로 항상 사용 가능한 WebSocket 클라이언트를 이용할 수 있습니다. 이는 타사 호스팅 엔드포인트가 브로커 자격 증명을 기록하지 않으며, 공개 emqx.io 인스턴스에 의존할 필요가 없음을 의미합니다. 연결 프로필은 각 브라우저에 로컬로 저장되므로, 배포 자체는 무상태이며 업그레이드하기 쉽습니다.