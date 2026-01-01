원클릭 설치로 MQTTX 배포.
로컬 설치 없이 브로커를 디버깅하고 IoT WebSocket 연결을 테스트할 수 있는 브라우저 기반 MQTT 5.0 클라이언트.
MQTTX용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MQTTX 활용으로 만들 수 있는 것
MQTTX Web은 EMQX가 개발한 오픈소스 MQTT 5.0 클라이언트로, 브라우저에서 완전히 실행됩니다. 이를 통해 엔지니어는 WebSocket을 통해 모든 MQTT 브로커에 연결하여 토픽을 검사하고, 페이로드를 발행하며, IoT 메시지 흐름을 몇 초 만에 검증할 수 있습니다. 데스크톱 버전과 달리, MQTTX Web은 설치 프로그램이 필요 없습니다. 배포된 URL을 열기만 하면 모든 팀이 어떤 노트북이나 태블릿에서든 브로커 디버깅을 시작할 수 있습니다.
자체 VPS에 MQTTX Web을 셀프 호스팅하면 팀이 제어하는 URL에서 비공개로 항상 사용 가능한 WebSocket 클라이언트를 이용할 수 있습니다. 이는 타사 호스팅 엔드포인트가 브로커 자격 증명을 기록하지 않으며, 공개 emqx.io 인스턴스에 의존할 필요가 없음을 의미합니다. 연결 프로필은 각 브라우저에 로컬로 저장되므로, 배포 자체는 무상태이며 업그레이드하기 쉽습니다.
MQTTX의 주요 특징
완전한 MQTT 5.0 지원
모든 MQTT 5.0 기능(속성, 이유 코드, 공유 구독, 요청-응답 패턴 포함)을 모든 규격 준수 브로커를 대상으로 테스트합니다.
웹소켓 연결성
WS 및 WSS를 통해 브라우저에서 직접 MQTT 브로커에 연결하여, WebSocket 전송에 의존하는 IoT 게이트웨이 및 웹 클라이언트 검증에 이상적입니다.
다중 브로커 작업 공간
탭을 떠나거나 매번 자격 증명을 재구성할 필요 없이 프로덕션, 스테이징 및 로컬 브로커를 위한 연결 프로필을 저장하고 전환할 수 있습니다.
주제 발행 및 구독
와일드카드 토픽을 구독하고, JSON, 일반 텍스트 또는 Base64 페이로드를 발행하며, QoS, 보존 및 타임스탬프 메타데이터와 함께 메시지 기록을 검사합니다.
무설치 접근
배포된 URL을 팀과 공유하여 데스크톱 바이너리를 배포하거나 패키지 버전을 관리할 필요 없이 모든 엔지니어에게 MQTT 클라이언트를 제공할 수 있습니다.
클라이언트 측 데이터 저장소
연결 설정 및 메시지 기록은 localStorage를 통해 브라우저에 유지되므로, 서버는 브로커 자격 증명을 보유하지 않으며 업그레이드 전반에 걸쳐 무상태로 유지됩니다.
Hostinger에서 MQTTX을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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