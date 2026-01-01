Pastefy는 개발자와 팀에게 공개 코드 공유 서비스에 대한 비공개적이고 기능이 풍부한 대안을 제공하는 자체 호스팅 페이스트빈 플랫폼입니다. 100개 이상의 프로그래밍 언어에 대한 구문 강조 기능, 스니펫 컬렉션을 위한 폴더 구성, 비밀번호로 보호되는 페이스트, 그리고 구성 가능한 만료 설정을 통해 민감한 콘텐츠를 타사 서버로 보내지 않고 모든 코드 공유 시나리오를 다룹니다. REST API는 CI 파이프라인, 편집기 및 자동화 스크립트에서 프로그래밍 방식의 스니펫 생성을 가능하게 합니다.

VPS에 Pastefy를 자체 호스팅하면 API 키, 데이터베이스 자격 증명, 내부 구성 및 독점 로직을 전적으로 인프라 내에 유지합니다. 공개 페이스트빈 서비스의 크기 및 속도 제한을 제거하고 조직의 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 데이터 보존 정책을 적용할 수 있는 기능을 확보할 수 있습니다.