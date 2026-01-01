Pastefy 원클릭 설치
자체 호스팅 페이스트빈으로, 100개 이상의 언어에 대한 구문 강조 기능, 폴더 구성, 비밀번호 보호 및 프로그래밍 방식 액세스를 위한 REST API를 제공합니다.
Pastefy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pastefy 활용으로 만들 수 있는 것
Pastefy는 개발자와 팀에게 공개 코드 공유 서비스에 대한 비공개적이고 기능이 풍부한 대안을 제공하는 자체 호스팅 페이스트빈 플랫폼입니다. 100개 이상의 프로그래밍 언어에 대한 구문 강조 기능, 스니펫 컬렉션을 위한 폴더 구성, 비밀번호로 보호되는 페이스트, 그리고 구성 가능한 만료 설정을 통해 민감한 콘텐츠를 타사 서버로 보내지 않고 모든 코드 공유 시나리오를 다룹니다. REST API는 CI 파이프라인, 편집기 및 자동화 스크립트에서 프로그래밍 방식의 스니펫 생성을 가능하게 합니다.
VPS에 Pastefy를 자체 호스팅하면 API 키, 데이터베이스 자격 증명, 내부 구성 및 독점 로직을 전적으로 인프라 내에 유지합니다. 공개 페이스트빈 서비스의 크기 및 속도 제한을 제거하고 조직의 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 데이터 보존 정책을 적용할 수 있는 기능을 확보할 수 있습니다.
Pastefy의 주요 특징
구문 강조
100개 이상의 프로그래밍 및 마크업 언어를 정확한 하이라이팅 기능으로 지원하여, 코드 검토, 디버깅 세션, 페어 프로그래밍 시 복잡한 코드를 읽기 쉽게 만듭니다.
비밀번호 보호 게시물
민감한 스니펫을 비밀번호로 잠가서 승인된 수신자만 자격 증명, 구성 파일 또는 문제 해결 중에 공유된 독점 코드를 볼 수 있도록 합니다.
폴더 조직
관련 스니펫을 폴더로 그룹화하고 재사용 가능한 템플릿, 구성 예시 및 참조 구현의 선별된 컬렉션을 유지 관리하세요.
붙여넣기 만료
민감한 디버깅 정보, 임시 토큰 및 인시던트 로그가 수동 정리 없이 자동으로 제거되도록 만료 시간을 설정합니다.
REST API 접속
간단한 REST API를 사용하여 CI/CD 파이프라인, 편집기 플러그인 및 자동화 스크립트에서 프로그래밍 방식으로 붙여넣기를 생성하고 검색합니다.
Hostinger에서 Pastefy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.