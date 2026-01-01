SFTPGo 원클릭 설치.
SFTP, FTP, WebDAV, HTTP를 지원하는 모든 기능을 갖춘 이벤트 기반 파일 전송 서버로, 웹 관리 인터페이스가 내장되어 있습니다.
SFTPGo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SFTPGo 활용으로 만들 수 있는 것
SFTPGo는 이벤트 기반 아키텍처를 중심으로 구축된 모든 기능을 갖춘 오픈 소스 파일 전송 서버입니다. 단일 배포에서 SFTP, FTPS, WebDAV, HTTP/HTTPS와 같은 여러 프로토콜을 지원하며, 로컬 파일 시스템, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage를 포함한 여러 스토리지 백엔드도 지원합니다. 내장된 WebAdmin 인터페이스는 관리자에게 사용자, 그룹, 할당량 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어 권한을 제공하며, WebClient 인터페이스를 통해 최종 사용자는 추가 소프트웨어 없이 브라우저에서 직접 파일을 관리할 수 있습니다.
자체 VPS에 SFTPGo를 셀프 호스팅하면 파일 전송 인프라를 직접 제어할 수 있습니다. 사용자당 요금, 사용량 제한, 인프라 외부로 나가는 데이터 없이 보존 정책, 액세스 규칙 및 스토리지 백엔드를 직접 설정할 수 있습니다.
SFTPGo의 주요 특징
다중 프로토콜 지원
SFTP, FTPS, WebDAV, HTTP/HTTPS는 모두 단일 서버에서 제공되므로, 모든 표준 프로토콜로 연결하는 클라이언트가 추가 배포 없이 지원됩니다.
웹 관리
완전한 브라우저 기반의 웹 관리자 인터페이스로, 명령줄 액세스 없이 사용자, 그룹, 폴더, 할당량 및 이벤트 규칙을 관리할 수 있습니다.
다중 스토리지 백엔드
로컬 스토리지, 아마존 S3, 구글 클라우드 스토리지, 애저 Blob 스토리지 또는 원격 SFTP 서버에 연결하여 사용자에게 통합 디렉터리 트리로 제공합니다.
이벤트 기반 자동화
파일 업로드, 다운로드 또는 삭제와 같은 파일 이벤트 발생 시 웹훅, 이메일 알림 또는 사용자 지정 스크립트를 트리거하는 규칙을 정의합니다.
사용자당 할당량
사용자 또는 폴더별로 독립적인 저장 공간 및 대역폭 제한을 적용하여 단일 계정이 과도한 리소스를 소비하는 것을 방지합니다.
2단계 인증
TOTP 기반 2단계 인증은 관리자 및 최종 사용자 계정 모두에 대해 무단 액세스로부터 중요한 보호 계층을 추가합니다.
Hostinger에서 SFTPGo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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