SFTPGo는 이벤트 기반 아키텍처를 중심으로 구축된 모든 기능을 갖춘 오픈 소스 파일 전송 서버입니다. 단일 배포에서 SFTP, FTPS, WebDAV, HTTP/HTTPS와 같은 여러 프로토콜을 지원하며, 로컬 파일 시스템, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage를 포함한 여러 스토리지 백엔드도 지원합니다. 내장된 WebAdmin 인터페이스는 관리자에게 사용자, 그룹, 할당량 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어 권한을 제공하며, WebClient 인터페이스를 통해 최종 사용자는 추가 소프트웨어 없이 브라우저에서 직접 파일을 관리할 수 있습니다.

자체 VPS에 SFTPGo를 셀프 호스팅하면 파일 전송 인프라를 직접 제어할 수 있습니다. 사용자당 요금, 사용량 제한, 인프라 외부로 나가는 데이터 없이 보존 정책, 액세스 규칙 및 스토리지 백엔드를 직접 설정할 수 있습니다.