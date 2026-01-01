원클릭 설치로 OpenProject 배포
작업 추적, 간트 계획, 애자일 보드 및 시간 추적을 하나의 자체 호스팅 애플리케이션에서 제공하는 오픈 소스 프로젝트 관리 플랫폼입니다.
OpenProject용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenProject 활용으로 만들 수 있는 것
OpenProject는 팀에게 Jira, Asana, Basecamp의 자체 호스팅 대안을 제공하는 오픈 소스 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 단일 애플리케이션에서 작업 및 버그 추적부터 Gantt 타임라인 계획, 애자일 보드(스크럼 및 칸반), 내장된 시간 추적에 이르기까지 전체 프로젝트 수명 주기를 다룹니다. SaaS 도구와 달리 자체 호스팅은 모든 프로젝트 데이터, 타임라인 및 팀 커뮤니케이션을 자체 인프라 내에 유지합니다.
소프트웨어 개발, 엔지니어링, 정부 및 건설 조직의 팀은 OpenProject를 사용하여 엄격한 데이터 주권 요구 사항이 있는 복잡한 다중 팀 프로젝트를 관리합니다. 이 템플릿은 권장되는 프로덕션 아키텍처에 따라 전용 웹, 백그라운드 워커 및 PostgreSQL 서비스를 사용하여 OpenProject를 배포합니다.
OpenProject의 주요 특징
작업 패키지 추적
풍부한 메타데이터, 계층 구조 및 항목 간의 관계를 사용하여 작업, 버그, 사용자 스토리, 마일스톤을 생성하고 관리하세요.
간트 타임라인 계획
다단계 프로젝트의 시간에 따른 작업 일정을 대화형 간트 차트, 종속성 및 마일스톤 추적 기능을 활용하여 관리하세요.
애자일 보드
드래그 앤 드롭 보드, 백로그 관리, 속도 추적 기능을 통해 스크럼 스프린트 또는 칸반 워크플로우를 실행합니다.
시간 및 비용 추적
작업 패키지에 시간을 기록하고, 예산을 설정하며, 비용 보고서를 생성하여 프로젝트를 일정에 맞춰 예산 내에서 유지합니다.
GitHub 및 GitLab 통합
풀 리퀘스트 및 커밋을 작업 패키지에 직접 연결하여 개발자와 프로젝트 관리자에게 진행 상황에 대한 통합된 시야를 제공합니다.
Hostinger에서 OpenProject을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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