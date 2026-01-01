OpenProject는 팀에게 Jira, Asana, Basecamp의 자체 호스팅 대안을 제공하는 오픈 소스 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 단일 애플리케이션에서 작업 및 버그 추적부터 Gantt 타임라인 계획, 애자일 보드(스크럼 및 칸반), 내장된 시간 추적에 이르기까지 전체 프로젝트 수명 주기를 다룹니다. SaaS 도구와 달리 자체 호스팅은 모든 프로젝트 데이터, 타임라인 및 팀 커뮤니케이션을 자체 인프라 내에 유지합니다.

소프트웨어 개발, 엔지니어링, 정부 및 건설 조직의 팀은 OpenProject를 사용하여 엄격한 데이터 주권 요구 사항이 있는 복잡한 다중 팀 프로젝트를 관리합니다. 이 템플릿은 권장되는 프로덕션 아키텍처에 따라 전용 웹, 백그라운드 워커 및 PostgreSQL 서비스를 사용하여 OpenProject를 배포합니다.