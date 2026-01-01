그라브 원클릭 설치.
데이터베이스가 필요 없는 빠르고 현대적인 플랫 파일 CMS로, 마크다운 파일, Twig 템플릿, 그리고 플러그인 생태계만 있으면 됩니다.
Grav용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grav 활용으로 만들 수 있는 것
Grav는 모든 콘텐츠를 파일 시스템에 Markdown 파일로 저장하여 데이터베이스를 완전히 제거하는 최신 플랫 파일 CMS입니다. Twig 템플릿을 사용하는 PHP로 구축되었으며, 파일 기반 캐싱을 통해 빠른 페이지 로드를 제공하고, 비기술 편집자를 위한 내장 관리자 패널과 폼, SEO, 검색 및 다국어 콘텐츠를 위한 300개 이상의 플러그인을 제공합니다.
VPS에 Grav를 자체 호스팅하면 백업은 폴더를 복사하는 것만큼 간단하며, 버전 제어는 Git에서 기본적으로 처리되고, 데이터베이스 연결 제한, 쿼리 튜닝 문제 또는 별도의 백업 작업이 없습니다. — 단지 파일과 사용자가 제어하는 하드웨어에서 실행되는 애플리케이션만 있으면 됩니다.
Grav의 주요 특징
데이터베이스 필요 없음
모든 콘텐츠가 마크다운 파일로 존재하므로, 일반적인 사이트 워크로드에 필요한 데이터베이스 설정, 연결 풀링 또는 쿼리 최적화가 필요 없어집니다.
내장된 관리자 페이지
명령줄을 건드리거나 파일을 직접 편집하지 않고도 세련된 웹 인터페이스를 통해 페이지, 테마, 플러그인 및 사용자 계정을 관리할 수 있습니다.
풍부한 플러그인 생태계
300개 이상의 플러그인이 양식, 다국어 지원, 검색, SEO, 이미지 최적화 등을 지원하며, 관리자 패널에서 한 번의 클릭으로 설치할 수 있습니다.
Git 친화적인 콘텐츠
파일 기반 아키텍처는 전체 사이트(콘텐츠, 구성, 코드)를 Git에서 추적할 수 있도록 하여 자동 배포 및 변경 기록 관리를 가능하게 합니다.
Twig 템플릿
강력한 콘텐츠 API, 분류 체계 및 미디어 파이프라인에 액세스할 수 있는 Twig 템플릿 엔진을 사용하여 완전히 사용자 정의된 테마를 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 Grav을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.