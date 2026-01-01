Grav는 모든 콘텐츠를 파일 시스템에 Markdown 파일로 저장하여 데이터베이스를 완전히 제거하는 최신 플랫 파일 CMS입니다. Twig 템플릿을 사용하는 PHP로 구축되었으며, 파일 기반 캐싱을 통해 빠른 페이지 로드를 제공하고, 비기술 편집자를 위한 내장 관리자 패널과 폼, SEO, 검색 및 다국어 콘텐츠를 위한 300개 이상의 플러그인을 제공합니다.

VPS에 Grav를 자체 호스팅하면 백업은 폴더를 복사하는 것만큼 간단하며, 버전 제어는 Git에서 기본적으로 처리되고, 데이터베이스 연결 제한, 쿼리 튜닝 문제 또는 별도의 백업 작업이 없습니다. — 단지 파일과 사용자가 제어하는 하드웨어에서 실행되는 애플리케이션만 있으면 됩니다.