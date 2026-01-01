Speakr는 오디오 콘텐츠를 캡처하고, 전사하며, 이해하도록 설계된 자체 호스팅 AI 전사 및 노트 필기 플랫폼입니다. WhisperX, OpenAI, Mistral을 포함한 여러 전사 백엔드를 지원하여 로컬 또는 클라우드 기반 처리 중에서 유연하게 선택할 수 있습니다. 화자 분리, 음성 프로필, AI 생성 요약 기능은 회의, 인터뷰, 강의에서 통찰력을 얻는 데 도움을 줍니다.

다중 사용자 지원, OIDC SSO, 웹훅을 포함한 REST API, n8n, Zapier, Make와의 통합을 통해 Speakr는 팀 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다. 직접 호스팅하면 모든 녹음 및 전사본을 완벽하게 제어할 수 있습니다.