Speakr 원클릭 설치.
음성 오디오를 검색 가능하고 체계적인 지식으로 변환하는 자체 호스팅 AI 전사 플랫폼.
Speakr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Speakr 활용으로 만들 수 있는 것
Speakr는 오디오 콘텐츠를 캡처하고, 전사하며, 이해하도록 설계된 자체 호스팅 AI 전사 및 노트 필기 플랫폼입니다. WhisperX, OpenAI, Mistral을 포함한 여러 전사 백엔드를 지원하여 로컬 또는 클라우드 기반 처리 중에서 유연하게 선택할 수 있습니다. 화자 분리, 음성 프로필, AI 생성 요약 기능은 회의, 인터뷰, 강의에서 통찰력을 얻는 데 도움을 줍니다.
다중 사용자 지원, OIDC SSO, 웹훅을 포함한 REST API, n8n, Zapier, Make와의 통합을 통해 Speakr는 팀 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다. 직접 호스팅하면 모든 녹음 및 전사본을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Speakr의 주요 특징
유연한 전사 백엔드
개인 정보 보호 및 정확성 요구 사항에 맞게 WhisperX, OpenAI, Mistral 또는 호환 가능한 ASR 서비스에 연결하세요.
화자 분리
녹음 파일에서 개별 화자를 자동으로 식별하고 라벨을 지정하며, WhisperX 사용 시 음성 프로필을 지원합니다.
AI 요약 및 검색
자동 요약을 생성하고 시맨틱 Inquire Mode를 사용하여 전체 트랜스크립션 라이브러리에서 의미를 검색하세요.
다중 사용자 및 SSO
Keycloak, Azure AD, Google, Auth0 등을 포함한 세분화된 공유, 공개 링크 및 OIDC SSO로 여러 사용자를 지원합니다.
워크플로우 통합
REST API 및 웹훅을 통해 다운스트림 자동화를 트리거하고, n8n, Zapier, Make용으로 미리 제작된 커넥터와 함께 제공됩니다.
Hostinger에서 Speakr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.