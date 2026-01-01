식단 계획, 쇼핑 목록, 요리책 정리 기능을 갖춘 자체 호스팅 레시피 관리자입니다.
Tandoor Recipes용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tandoor Recipes 활용으로 만들 수 있는 것
Tandoor Recipes는 요리 생활을 정리할 수 있는 기능이 풍부한 오픈 소스 레시피 관리 플랫폼입니다. 어떤 웹사이트에서든 레시피를 가져오고, 주간 식단을 계획하고, 쇼핑 목록을 생성하고, 가족과 요리책을 공유할 수 있습니다. 이 모든 것은 모든 기기에서 접근 가능한 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 이루어집니다. 셀프 호스팅 커뮤니티에서 구축되었으며, 광고, 구독 또는 데이터 수집 없이 레시피 컬렉션을 직접 관리할 수 있습니다.
VPS에 Tandoor를 셀프 호스팅하면 모든 레시피, 식단 계획 및 쇼핑 목록을 비공개로 유지하고 어디서든 접근할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 Traefik HTTPS 통합이 포함되어 있습니다. 가장 먼저 등록하는 사용자가 관리자가 됩니다. 계정을 생성한 후 공개 회원가입을 비활성화하세요.
Tandoor Recipes의 주요 특징
레시피 가져오기
어떤 웹사이트에서든 재료, 조리법, 영양 정보를 자동으로 파싱하여 레시피를 가져올 수 있습니다.
식단 계획
드래그 앤 드롭 캘린더로 한 주 식사를 계획하고, 계획된 레시피에서 쇼핑 목록을 자동으로 생성합니다.
쇼핑 목록
여러 레시피의 재료를 자동 수량 병합 기능으로 통합하여 쇼핑 목록을 만들고 공유하세요.
요리책 구성
레시피를 요리책으로 정리하고, 키워드로 태그를 지정하고, 전체 컬렉션을 즉시 검색하세요.
다중 사용자 공유
가족 구성원과 레시피 공간을 공유하여, 각자 자신만의 식단 계획과 쇼핑 목록을 가질 수 있습니다.
영양 추적
가져온 레시피 또는 수동 입력으로 얻은 영양 데이터를 통해 레시피별 칼로리 및 매크로를 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 Tandoor Recipes을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.