Tandoor Recipes는 요리 생활을 정리할 수 있는 기능이 풍부한 오픈 소스 레시피 관리 플랫폼입니다. 어떤 웹사이트에서든 레시피를 가져오고, 주간 식단을 계획하고, 쇼핑 목록을 생성하고, 가족과 요리책을 공유할 수 있습니다. 이 모든 것은 모든 기기에서 접근 가능한 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 이루어집니다. 셀프 호스팅 커뮤니티에서 구축되었으며, 광고, 구독 또는 데이터 수집 없이 레시피 컬렉션을 직접 관리할 수 있습니다.

VPS에 Tandoor를 셀프 호스팅하면 모든 레시피, 식단 계획 및 쇼핑 목록을 비공개로 유지하고 어디서든 접근할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 Traefik HTTPS 통합이 포함되어 있습니다. 가장 먼저 등록하는 사용자가 관리자가 됩니다. 계정을 생성한 후 공개 회원가입을 비활성화하세요.