Gatus는 선언적 YAML 구성을 통해 HTTP API, TCP 서비스, DNS 레코드, ICMP 대상, SSH 호스트, gRPC 엔드포인트 및 SSL 인증서의 상태를 추적하는 개발자 우선의 업타임 모니터링 도구이자 상태 페이지입니다. 이는 상태 코드, 응답 시간, 본문 내용 및 인증서 만료와 같은 조건을 평가하고 각 엔드포인트에 대한 과거 업타임 비율을 포함하는 실시간 대시보드를 렌더링합니다.

자체 VPS에 Gatus를 자체 호스팅하면 모니터링 인프라를 감시 대상 서비스와 독립적으로 유지하고, 체크당 SaaS 비용을 없애며, 모니터링 데이터가 사용자 환경을 벗어나지 않으면서 Slack, Discord, PagerDuty, Telegram을 포함한 40개 이상의 통합을 통해 알림을 라우팅할 수 있습니다.