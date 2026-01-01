Gatus 원클릭 설치.
자동화된 다중 프로토콜 모니터링, 조건부 알림, 실시간 가동 시간 대시보드를 갖춘 개발자 중심의 상태 페이지.
Gatus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gatus 활용으로 만들 수 있는 것
Gatus는 선언적 YAML 구성을 통해 HTTP API, TCP 서비스, DNS 레코드, ICMP 대상, SSH 호스트, gRPC 엔드포인트 및 SSL 인증서의 상태를 추적하는 개발자 우선의 업타임 모니터링 도구이자 상태 페이지입니다. 이는 상태 코드, 응답 시간, 본문 내용 및 인증서 만료와 같은 조건을 평가하고 각 엔드포인트에 대한 과거 업타임 비율을 포함하는 실시간 대시보드를 렌더링합니다.
자체 VPS에 Gatus를 자체 호스팅하면 모니터링 인프라를 감시 대상 서비스와 독립적으로 유지하고, 체크당 SaaS 비용을 없애며, 모니터링 데이터가 사용자 환경을 벗어나지 않으면서 Slack, Discord, PagerDuty, Telegram을 포함한 40개 이상의 통합을 통해 알림을 라우팅할 수 있습니다.
Gatus의 주요 특징
다중 프로토콜 모니터링
HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC 및 SSL 인증서 만료를 단일 YAML 구성에서 모니터링합니다. — 에이전트나 추가 코드가 필요하지 않습니다.
조건부 알림
Slack 및 PagerDuty를 포함한 40개 이상의 통합 기능을 통해 상태 코드, 응답 시간, JSON 본문 필드 및 인증서 만료에 대한 정확한 알림 조건을 정의합니다.
프로메테우스 메트릭스
엔드포인트 상태 및 지연 시간을 /metrics 엔드포인트를 통해 노출하여 Grafana 및 기존 관측 가능성 스택과 직접 통합할 수 있습니다.
임베드 가능한 배지
GitHub README, 문서 사이트 또는 공개 상태 페이지에 삽입할 수 있는 SVG 가동 시간 및 응답 시간 배지를 생성합니다.
유지보수 기간
경고 규칙을 수정하지 않고 배포, 유지보수 또는 알려진 서비스 중단 중에 발생하는 오탐 경고를 억제하도록 다운타임 기간을 예약하세요.
Hostinger에서 Gatus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.