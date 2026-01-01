CloudBeaver는 인기 있는 DBeaver 데스크톱 클라이언트 개발팀이 만든 웹 기반 데이터베이스 관리 애플리케이션입니다. 모든 브라우저에서 전문가 수준의 데이터베이스 관리를 제공하며, 모든 컴퓨터에 데스크톱 소프트웨어를 설치할 필요 없이 팀이 단일 인터페이스에서 여러 데이터베이스 시스템을 쿼리하고, 시각화하고, 관리할 수 있도록 합니다.

VPS에 CloudBeaver를 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명과 쿼리 결과를 자체 네트워크 내에 유지할 수 있습니다. 이를 통해 개별 데이터베이스를 공용 인터넷에 노출하는 것을 피하면서, 팀에게 필요한 데이터베이스에 대한 중앙 집중식 역할 기반 액세스를 어떤 장치에서든, 어떤 위치에서든 제공할 수 있습니다.