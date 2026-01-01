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DBeaver 팀이 개발한 웹 기반 데이터베이스 관리 도구로, PostgreSQL, MySQL, MongoDB 등 수십 가지 데이터베이스를 지원합니다.
CloudBeaver용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CloudBeaver 활용으로 만들 수 있는 것
CloudBeaver는 인기 있는 DBeaver 데스크톱 클라이언트 개발팀이 만든 웹 기반 데이터베이스 관리 애플리케이션입니다. 모든 브라우저에서 전문가 수준의 데이터베이스 관리를 제공하며, 모든 컴퓨터에 데스크톱 소프트웨어를 설치할 필요 없이 팀이 단일 인터페이스에서 여러 데이터베이스 시스템을 쿼리하고, 시각화하고, 관리할 수 있도록 합니다.
VPS에 CloudBeaver를 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명과 쿼리 결과를 자체 네트워크 내에 유지할 수 있습니다. 이를 통해 개별 데이터베이스를 공용 인터넷에 노출하는 것을 피하면서, 팀에게 필요한 데이터베이스에 대한 중앙 집중식 역할 기반 액세스를 어떤 장치에서든, 어떤 위치에서든 제공할 수 있습니다.
CloudBeaver의 주요 특징
다중 데이터베이스 지원
하나의 통합된 인터페이스에서 PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server 등 다양한 데이터베이스에 연결합니다.
시각적 쿼리 빌더
드래그 앤 드롭 인터페이스로 복잡한 쿼리를 구축하여 오류를 줄이고, 경험이 적은 사용자들의 진입 장벽을 낮춥니다.
역할 기반 접근 제어
연결 수준에서 사용자 권한을 관리하여 팀원들이 액세스 권한이 있는 데이터베이스만 볼 수 있도록 합니다.
고급 SQL 에디터
생산적인 일상 데이터베이스 작업을 위한 구문 강조, 자동 완성 및 쿼리 기록 기능을 포함한 모든 기능을 갖춘 에디터.
데이터 시각화
별도의 BI 도구로 내보내지 않고 브라우저에서 직접 쿼리 결과를 차트와 그래프로 렌더링합니다.
Hostinger에서 CloudBeaver을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.