PicoClaw는 Sipeed가 시작하고 Go로 처음부터 완전히 작성된 독립적인 오픈소스 AI 어시스턴트입니다. 이 프로젝트는 자체 부트스트래핑 프로세스를 통해 재구축되었습니다. 즉, AI 에이전트 자체가 아키텍처 마이그레이션과 코드 최적화를 주도하여 1초 이내에 부팅되고 단일 CPU 코어에서 실행되는 단일 정적 바이너리를 생성했습니다.

작고 빠르며 어디든 배포할 수 있도록 설계된 PicoClaw는 약 10MB의 RAM을 소비하면서 훨씬 더 무거운 에이전트 프레임워크와 동일한 워크로드를 실행합니다. VPS에 런처를 자체 호스팅하면 브라우저 기반 콘솔, 영구 구성 및 선택한 LLM을 Telegram, Discord, Matrix, WeChat 및 사용자가 지정하는 모든 MCP 서버에 연결하는 장기 실행 게이트웨이를 제공합니다.