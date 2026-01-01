PicoClaw 원클릭 설치
Go로 작성되었으며 네이티브 MCP 지원과 30개 이상의 LLM 제공업체 통합을 갖춘 초경량 AI 비서입니다.
PicoClaw용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PicoClaw 활용으로 만들 수 있는 것
PicoClaw는 Sipeed가 시작하고 Go로 처음부터 완전히 작성된 독립적인 오픈소스 AI 어시스턴트입니다. 이 프로젝트는 자체 부트스트래핑 프로세스를 통해 재구축되었습니다. 즉, AI 에이전트 자체가 아키텍처 마이그레이션과 코드 최적화를 주도하여 1초 이내에 부팅되고 단일 CPU 코어에서 실행되는 단일 정적 바이너리를 생성했습니다.
작고 빠르며 어디든 배포할 수 있도록 설계된 PicoClaw는 약 10MB의 RAM을 소비하면서 훨씬 더 무거운 에이전트 프레임워크와 동일한 워크로드를 실행합니다. VPS에 런처를 자체 호스팅하면 브라우저 기반 콘솔, 영구 구성 및 선택한 LLM을 Telegram, Discord, Matrix, WeChat 및 사용자가 지정하는 모든 MCP 서버에 연결하는 장기 실행 게이트웨이를 제공합니다.
PicoClaw의 주요 특징
초저 점유 공간
코어 메모리 사용량이 10MB 미만이고 부팅 시간이 1초 미만이므로, 단일 VPS로 PicoClaw를 나머지 스택과 함께 측정 가능한 오버헤드 없이 호스팅할 수 있습니다.
웹 콘솔 실행기
18800 포트의 브라우저 기반 런처는 JSON 파일을 수동으로 편집할 필요 없이 공급자, 채널 및 게이트웨이 설정을 안내합니다.
네이티브 MCP 지원
최고 수준의 모델 컨텍스트 프로토콜 통합을 통해 사용자 지정 플러그인을 작성할 필요 없이 어떤 MCP 서버든 연결하여 에이전트 기능을 확장할 수 있습니다.
30개 이상의 LLM 제공업체
OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax 등을 단일 model_list 구성을 통해 사용할 수 있습니다.
다채널 게이트웨이
장기 실행 게이트웨이는 단일 배포에서 텔레그램, 디스코드, 매트릭스, IRC, 위챗, 위컴을 통해 에이전트를 노출합니다.
지능형 모델 라우팅
규칙 기반 라우팅은 간단한 쿼리는 경량 모델로, 복잡한 쿼리는 플래그십 모델로 보내어 품질 저하 없이 API 지출을 줄입니다.
Hostinger에서 PicoClaw을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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