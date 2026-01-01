Agenta는 프로덕션 LLM 애플리케이션 배포를 위한 워크플로우를 통합하는 엔드투엔드 LLMOps 플랫폼입니다. 팀은 이를 사용하여 사이드바이사이드 플레이그라운드에서 프롬프트를 반복하고, 구성을 버전 관리하며, 테스트 세트에 대해 자동화된 평가를 실행하고, 전체 관찰 가능성을 통해 실시간 요청을 추적합니다. 이 모든 작업은 동일한 인터페이스에서 이루어집니다.

자체 VPS에 셀프 호스팅하면 프롬프트, 평가 데이터셋 및 추적 데이터가 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 좌석당 요금이나 추적에 대한 토큰 할당량이 없으며, 포함된 SDK 및 프록시 서비스를 통해 모든 LLM 공급자를 자유롭게 통합할 수 있습니다.