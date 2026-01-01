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프롬프트 엔지니어링, 평가 및 관측 가능성을 하나의 통합된 작업 공간에 결합한 오픈 소스 LLMOps 플랫폼.

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4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
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KVM 2
36,039
13,229 /월
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24개월을 단 ₩317,496에 이용하세요(정상가 ₩864,936. 갱신 시 가격 ₩22,059/월.
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
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KVM 4
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19,119 /월
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24개월을 단 ₩458,856에 이용하세요(정상가 ₩1,518,456. 갱신 시 가격 ₩42,659/월.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
16TB 대역폭
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KVM 8
108,879
38,249 /월
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24개월을 단 ₩917,976에 이용하세요(정상가 ₩2,613,096. 갱신 시 가격 ₩73,569/월.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
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24개월을 단 ₩917,976에 이용하세요(정상가 ₩2,613,096. 갱신 시 가격 ₩73,569/월.
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Docker 관리자
컨테이너 로그에 빠르게 액세스
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AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
전 세계 데이터 센터
1년 무료 도메인
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모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

Agenta 활용으로 만들 수 있는 것

Agenta는 프로덕션 LLM 애플리케이션 배포를 위한 워크플로우를 통합하는 엔드투엔드 LLMOps 플랫폼입니다. 팀은 이를 사용하여 사이드바이사이드 플레이그라운드에서 프롬프트를 반복하고, 구성을 버전 관리하며, 테스트 세트에 대해 자동화된 평가를 실행하고, 전체 관찰 가능성을 통해 실시간 요청을 추적합니다. 이 모든 작업은 동일한 인터페이스에서 이루어집니다.

자체 VPS에 셀프 호스팅하면 프롬프트, 평가 데이터셋 및 추적 데이터가 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 좌석당 요금이나 추적에 대한 토큰 할당량이 없으며, 포함된 SDK 및 프록시 서비스를 통해 모든 LLM 공급자를 자유롭게 통합할 수 있습니다.

시작하기
{name} 활용으로 만들 수 있는 것

Agenta의 주요 특징

프롬프트 놀이터

시각적 플레이그라운드에서 모델과 매개변수 전반에 걸쳐 프롬프트를 나란히 비교한 다음, 우수한 변형을 버전 관리되는 구성으로 승격시키세요.

자동 평가

배포하기 전에 내장 평가기 또는 사용자 지정 코드를 사용하여 테스트 세트에 프롬프트를 실행하여 정확성, 유사성 및 회귀를 평가합니다.

LLM 관측 가능성

모든 LLM 제공업체 또는 프레임워크에 대해 전체 입력, 출력, 지연 시간 및 비용 지표와 함께 중첩된 스팬을 통해 모든 요청을 추적합니다.

프롬프트 버전 관리

환경, 롤백, 그리고 애플리케이션 코드로부터 프롬프트를 분리하는 레지스트리를 통해 프롬프트 구성을 버전 관리되는 아티팩트로 관리합니다.

프레임워크 독립적

SDK 및 OpenTelemetry 호환 트레이싱은 LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic 및 기타 모든 LLM 스택과 통합됩니다.

Hostinger에서 Agenta을 실행하는 이유는 무엇입니까?

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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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믿을 수 있는 보안

내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

믿을 수 있는 보안

Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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로딩 속도를 높이려면 사용자 위치와 가까운 서버 위치를 선택하세요. 저희는 북미, 유럽, 아시아, 남미 전역에 데이터 센터를 보유하고 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

Noel
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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.

Omkar
Omkar

호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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