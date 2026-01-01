Sun-Panel 원클릭 설치
셀프 호스팅 사용자를 위한 깔끔한 홈페이지와 앱 런처를 갖춘 사용자 지정 가능한 서버 및 NAS 탐색 패널.
Sun-Panel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Sun-Panel 활용으로 만들 수 있는 것
Sun-Panel은 서버 및 NAS 장치를 위해 설계된 경량의 자체 호스팅 홈페이지 및 탐색 패널입니다. 모든 자체 호스팅 서비스를 실행하고 시스템 상태를 한눈에 모니터링할 수 있는 단일의 아름답게 정리된 대시보드를 제공합니다. 단순성을 염두에 두고 구축된 Sun-Panel은 외부 데이터베이스를 필요로 하지 않으며, 전적으로 SQLite에서 실행됩니다.
다중 계정 격리, Iconify 라이브러리의 사용자 지정 아이콘, 페이지 내 미니 창, 그리고 완벽하게 사용자 지정 가능한 CSS 및 JavaScript 지원을 통해 Sun-Panel은 사용자의 워크플로에 맞는 홈페이지를 만들 수 있도록 합니다. VPS에 배포하여 완벽하게 제어할 수 있는 개인적이고 광고 없는 브라우저 시작 페이지를 즐겨보세요.
Sun-Panel의 주요 특징
다중 계정 지원
다른 사용자들을 위한 격리된 계정을 생성하며, 각 계정은 고유의 패널 레이아웃과 애플리케이션 바로가기를 가집니다.
외부 데이터베이스 없음
내장된 SQLite에서만 전적으로 실행되어, 별도의 데이터베이스 서비스를 유지 관리할 필요 없이 배포를 간소화합니다.
풍부한 아이콘 라이브러리
Iconify 아이콘 라이브러리를 활용하여 앱 바로가기를 자유롭게 스타일링하고, 수천 개의 아이콘 세트를 지원합니다.
시스템 상태 모니터링
패널에서 실시간 CPU, 메모리, 디스크 사용량을 직접 확인하여 서버 상태를 주시하세요.
맞춤 JS 및 CSS
자신만의 JavaScript 및 CSS를 삽입하여 홈페이지의 모양과 동작을 완전히 개인화할 수 있습니다.
페이지 내 미니 창
원활한 워크플로우를 위해 대시보드를 벗어나지 않고 플로팅 미니 창에서 지원되는 서비스를 엽니다.
Hostinger에서 Sun-Panel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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