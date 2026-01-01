Sun-Panel은 서버 및 NAS 장치를 위해 설계된 경량의 자체 호스팅 홈페이지 및 탐색 패널입니다. 모든 자체 호스팅 서비스를 실행하고 시스템 상태를 한눈에 모니터링할 수 있는 단일의 아름답게 정리된 대시보드를 제공합니다. 단순성을 염두에 두고 구축된 Sun-Panel은 외부 데이터베이스를 필요로 하지 않으며, 전적으로 SQLite에서 실행됩니다.

다중 계정 격리, Iconify 라이브러리의 사용자 지정 아이콘, 페이지 내 미니 창, 그리고 완벽하게 사용자 지정 가능한 CSS 및 JavaScript 지원을 통해 Sun-Panel은 사용자의 워크플로에 맞는 홈페이지를 만들 수 있도록 합니다. VPS에 배포하여 완벽하게 제어할 수 있는 개인적이고 광고 없는 브라우저 시작 페이지를 즐겨보세요.