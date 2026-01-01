Mealie는 단 한 번의 클릭으로 모든 웹사이트에서 레시피를 가져오고, 광고와 불필요한 내용을 제거하여 깔끔하고 검색 가능한 레시피를 서버에 영구적으로 저장하는 자체 호스팅 레시피 관리자입니다. 태그와 요리 유형별로 레시피를 정리하고, 제공량을 자동으로 조절하며, 영양 정보를 표시합니다. 이 모든 기능은 모바일 친화적인 요리 모드에서 제공됩니다.

Mealie를 자체 호스팅하면 웹사이트 폐쇄나 플랫폼 변경에도 레시피 컬렉션이 안전하게 유지되고, 가족 구성원 모두가 동일한 라이브러리에 접근할 수 있으며, 주간 식단 계획을 통해 구독료 없이 통합 쇼핑 목록을 생성할 수 있습니다.