Mealie 원클릭 설치.
어떤 URL에서든 레시피를 가져와 쇼핑 목록과 함께 주간 식사 계획으로 만들어주는 자체 호스팅 레시피 관리자입니다.
Mealie용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mealie 활용으로 만들 수 있는 것
Mealie는 단 한 번의 클릭으로 모든 웹사이트에서 레시피를 가져오고, 광고와 불필요한 내용을 제거하여 깔끔하고 검색 가능한 레시피를 서버에 영구적으로 저장하는 자체 호스팅 레시피 관리자입니다. 태그와 요리 유형별로 레시피를 정리하고, 제공량을 자동으로 조절하며, 영양 정보를 표시합니다. 이 모든 기능은 모바일 친화적인 요리 모드에서 제공됩니다.
Mealie를 자체 호스팅하면 웹사이트 폐쇄나 플랫폼 변경에도 레시피 컬렉션이 안전하게 유지되고, 가족 구성원 모두가 동일한 라이브러리에 접근할 수 있으며, 주간 식단 계획을 통해 구독료 없이 통합 쇼핑 목록을 생성할 수 있습니다.
Mealie의 주요 특징
원클릭 가져오기
어떤 레시피 URL이든 붙여넣으면 Mealie가 자동으로 재료와 조리법을 추출하여 수동으로 복사하는 데 드는 시간을 절약해 줍니다.
식사 계획 달력
레시피를 주간 달력에 드래그하고, 모든 계획된 식사에 대한 통합 쇼핑 목록을 한 번의 클릭으로 생성하세요.
레시피 조절
서빙 크기를 조절하면 모든 재료의 양이 즉시 다시 계산됩니다. 수동 계산은 필요 없습니다.
가구 공유
다중 사용자 지원을 통해 모든 가족 구성원이 동일한 레시피 라이브러리를 탐색하고 식단 계획에 기여할 수 있습니다.
영구 저장소
VPS에 저장된 레시피는 원래 웹사이트가 변경되거나, 콘텐츠를 제거하거나, 오프라인 상태가 되더라도 계속 접근 가능합니다.
Hostinger에서 Mealie을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.