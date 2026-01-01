LocalAI는 자체 인프라에서 완전히 실행되는 OpenAI API의 무료 오픈 소스 대안입니다. 이는 OpenAI REST API 사양을 구현하므로, LangChain, LlamaIndex, AutoGen 및 수백 가지 다른 OpenAI용으로 구축된 모든 애플리케이션은 코드 수정 없이 단일 엔드포인트 URL만 변경하여 LocalAI로 전환할 수 있습니다. llama.cpp를 통한 언어 모델, Stable Diffusion을 통한 이미지 생성, Whisper를 통한 오디오 전사를 지원하며, 이 모든 것은 내장된 모델 갤러리 및 채팅 UI와 함께 단일 컨테이너에서 제공됩니다.

LocalAI를 자체 호스팅하면 프롬프트, 응답 및 생성된 콘텐츠가 서버를 벗어나지 않습니다. 토큰당 비용, 속도 제한, 타사 API 가용성에 대한 의존성이 없으므로 개인 정보 보호에 민감한 작업 부하 및 비용에 민감한 프로덕션 배포에 실용적입니다.