원클릭 설치로 LocalAI 배포
자체 호스팅되며, OpenAI API와 호환되는 추론 서버로, 자체 하드웨어에서 LLM, 이미지 생성 및 오디오 전사를 실행합니다.
LocalAI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LocalAI 활용으로 만들 수 있는 것
LocalAI는 자체 인프라에서 완전히 실행되는 OpenAI API의 무료 오픈 소스 대안입니다. 이는 OpenAI REST API 사양을 구현하므로, LangChain, LlamaIndex, AutoGen 및 수백 가지 다른 OpenAI용으로 구축된 모든 애플리케이션은 코드 수정 없이 단일 엔드포인트 URL만 변경하여 LocalAI로 전환할 수 있습니다. llama.cpp를 통한 언어 모델, Stable Diffusion을 통한 이미지 생성, Whisper를 통한 오디오 전사를 지원하며, 이 모든 것은 내장된 모델 갤러리 및 채팅 UI와 함께 단일 컨테이너에서 제공됩니다.
LocalAI를 자체 호스팅하면 프롬프트, 응답 및 생성된 콘텐츠가 서버를 벗어나지 않습니다. 토큰당 비용, 속도 제한, 타사 API 가용성에 대한 의존성이 없으므로 개인 정보 보호에 민감한 작업 부하 및 비용에 민감한 프로덕션 배포에 실용적입니다.
LocalAI의 주요 특징
OpenAI API 호환
애플리케이션 코드를 변경할 필요 없이 OpenAI API 호출을 대체하여 사용할 수 있습니다 — 기본 URL을 업데이트하고 API 키를 전환하기만 하면 됩니다.
다중 모달 추론
언어 모델, 이미지 생성(스테이블 디퓨전) 및 오디오 전사(위스퍼)를 단일 서버에서 하나의 통합 API로 실행합니다.
내장형 모델 갤러리
구성 파일을 작성하거나 CLI 명령을 실행할 필요 없이 웹 UI를 통해 사전 구성된 모델을 탐색하고, 다운로드하고, 활성화할 수 있습니다.
CPU 전용 작업
GPU 요구 사항 없이 표준 VPS 하드웨어에서 실행됩니다. GPU 가속은 사용 가능할 때 지원되지만 필수적이지는 않습니다.
토큰 비용 없음
요청당 가격 책정, 사용량 할당량 또는 청구 없이 무제한 추론 — 유일한 비용은 이를 실행하는 VPS입니다.
Hostinger에서 LocalAI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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