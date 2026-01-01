Notifiarr 원클릭 설치.
Notifiarr.com을 위한 통합 클라이언트. 미디어 스택을 강력한 알림 및 자동화 워크플로우와 연결합니다.
Notifiarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Notifiarr 활용으로 만들 수 있는 것
Notifiarr는 Notifiarr.com 서비스를 위한 자체 호스팅 클라이언트로, Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, Plex를 포함한 미디어 자동화 스택과 중앙 집중식 알림 시스템 간의 심층적인 통합을 가능하게 합니다. 이는 로컬 서비스와 Notifiarr.com 사이의 다리 역할을 하여 이벤트를 중계하고, 사용자 지정 워크플로우를 트리거하며, Discord, Slack 및 기타 플랫폼으로 실시간 알림을 전달합니다.
자체 VPS에서 Notifiarr 클라이언트를 실행함으로써, 개별 서비스를 인터넷에 노출하지 않고도 미디어 스택 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 모든 것을 구성하고, 시스템 상태를 모니터링하며, 필요한 곳으로 정확하게 알림을 라우팅할 수 있습니다.
Notifiarr의 주요 특징
Starr App 통합
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr 등과 연결하여 미디어 이벤트를 중계하고 사용자 지정 알림을 자동으로 트리거합니다.
Discord 알림
미디어 아트워크, 메타데이터 및 작업 버튼과 함께 풍부하고 사용자 정의 가능한 알림을 Discord 채널로 전달합니다.
시스템 건강 모니터링
단일 대시보드에서 자동 알림과 함께 디스크 공간, CPU, 메모리 및 드라이브 상태를 모니터링합니다.
Plex & Tautulli 지원
Plex Media Server에서 직접 지금 재생 중 업데이트, 재생 이벤트 및 사용자 활동 알림을 수신합니다.
멀티 플랫폼 알림
알림을 Slack, Telegram, 이메일 및 기타 플랫폼으로 Discord와 함께 유연하게 전송합니다.
Hostinger에서 Notifiarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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