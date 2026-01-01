Notifiarr는 Notifiarr.com 서비스를 위한 자체 호스팅 클라이언트로, Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, Plex를 포함한 미디어 자동화 스택과 중앙 집중식 알림 시스템 간의 심층적인 통합을 가능하게 합니다. 이는 로컬 서비스와 Notifiarr.com 사이의 다리 역할을 하여 이벤트를 중계하고, 사용자 지정 워크플로우를 트리거하며, Discord, Slack 및 기타 플랫폼으로 실시간 알림을 전달합니다.

자체 VPS에서 Notifiarr 클라이언트를 실행함으로써, 개별 서비스를 인터넷에 노출하지 않고도 미디어 스택 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 모든 것을 구성하고, 시스템 상태를 모니터링하며, 필요한 곳으로 정확하게 알림을 라우팅할 수 있습니다.