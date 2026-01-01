Open Archiver는 자체 호스팅되는 규정 준수 등급의 이메일 아카이빙 플랫폼으로, Gmail, Microsoft 365, 일반 IMAP 서버 및 대량 PST 또는 MBOX 파일의 메시지를 변조 방지 로컬 아카이브로 수집합니다. 이메일은 표준 .eml 형식으로 저장되고, 중복 제거되며, 저장 시 암호화됩니다. 또한 Apache Tika가 첨부 파일을 파싱하여 Meilisearch에 의해 색인되므로 PDF, Word 문서 및 스프레드시트 내의 모든 단어를 즉시 검색할 수 있습니다.

Open Archiver를 자체 호스팅하면 모든 메시지, 첨부 파일 및 액세스 로그를 자체 인프라에 보관하면서도 규제 산업이 의존하는 보존, 법적 보류 및 감사 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 파일 해시는 변조를 감지하고, 보존 정책은 수명 주기 관리를 자동화하며, 변경 불가능한 감사 추적은 모든 액세스를 기록합니다.