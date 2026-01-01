Open Archiver 원클릭 설치
Gmail, Microsoft 365, IMAP 및 PST 가져오기를 지원하며, 전체 텍스트 검색 기능을 포함하는 규정 준수 등급의 오픈 소스 이메일 아카이빙.
Open Archiver용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Archiver 활용으로 만들 수 있는 것
Open Archiver는 자체 호스팅되는 규정 준수 등급의 이메일 아카이빙 플랫폼으로, Gmail, Microsoft 365, 일반 IMAP 서버 및 대량 PST 또는 MBOX 파일의 메시지를 변조 방지 로컬 아카이브로 수집합니다. 이메일은 표준 .eml 형식으로 저장되고, 중복 제거되며, 저장 시 암호화됩니다. 또한 Apache Tika가 첨부 파일을 파싱하여 Meilisearch에 의해 색인되므로 PDF, Word 문서 및 스프레드시트 내의 모든 단어를 즉시 검색할 수 있습니다.
Open Archiver를 자체 호스팅하면 모든 메시지, 첨부 파일 및 액세스 로그를 자체 인프라에 보관하면서도 규제 산업이 의존하는 보존, 법적 보류 및 감사 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 파일 해시는 변조를 감지하고, 보존 정책은 수명 주기 관리를 자동화하며, 변경 불가능한 감사 추적은 모든 액세스를 기록합니다.
Open Archiver의 주요 특징
범용 이메일 수집
Gmail, Microsoft 365, 일반 IMAP 사서함, PST 아카이브, MBOX 파일 또는 압축된 .eml 내보내기에 연결하여 일회성 마이그레이션 및 지속적인 실시간 동기화를 할 수 있습니다.
첨부 파일 내에서 검색
Meilisearch는 모든 이메일 본문을 색인화하며, Apache Tika는 PDF, DOCX, XLSX 및 기타 첨부 파일에서 텍스트를 추출하여 문서 내부까지 검색할 수 있도록 합니다.
변조 방지 스토리지
모든 보관된 이메일과 첨부 파일은 수집 시 해시 처리되며, 저장 시 암호화되고, 무결성 보고서로 검증되므로 모든 수정 사항은 즉시 감지됩니다.
보존 및 감사 기록
세분화된 보존 정책은 수명 주기 관리를 자동화하며, 변경 불가능한 감사 로그는 규정 준수 보고를 위해 누가 어떤 메시지에 언제 액세스했는지 기록합니다.
플러그형 저장소
보관된 이메일을 로컬 VPS 파일 시스템 또는 AWS S3나 MinIO와 같은 S3 호환 객체 스토리지 백엔드에 배포를 변경하지 않고 저장합니다.
스레드 재구성
대화 검색은 회신 및 전달 내용을 전체 스레드로 그룹화하여 조사관이 모든 메시지의 전체 맥락을 한 화면에서 검토할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Open Archiver을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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