Gopeed는 각 파일을 여러 동시 연결로 분할하여 전송 속도를 높이는 오픈소스 고속 다운로드 관리자입니다. HTTP, HTTPS, BitTorrent 및 마그넷 링크를 기본으로 지원하며, 확장 시스템을 통해 추가 사이트 및 프로토콜을 지원할 수 있습니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 갖춘 Go 엔진으로 구축된 Gopeed는 어디서든 동일하게 실행되며 브라우저에서 완전히 관리됩니다.

VPS에 Gopeed를 자체 호스팅하면 다운로드가 데이터센터 대역폭으로 실행되고 로컬 장치나 연결과 독립적으로 백그라운드에서 완료됩니다. 완료된 파일은 나중에 검색할 수 있도록 서버 측에 저장되며, 브라우저 확장 프로그램이나 상업용 다운로드 서비스에 의존하지 않고 다운로드 기록 및 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다.