Jellyfin은 선도적인 무료 오픈소스 미디어 서버입니다. — Plex 및 Emby의 커뮤니티 주도 대안으로, 프리미엄 상품, 추적 기능, 공급업체 종속이 없습니다. 개인 미디어 컬렉션을 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터, 스마트 TV, 그리고 Roku, Android TV, Apple TV, Fire TV의 전용 앱으로 스트리밍하며, 자동 메타데이터 가져오기 및 하드웨어 가속 트랜스코딩 기능을 제공합니다.

VPS에 Jellyfin을 자체 호스팅하면 전 세계 어디에서나 미디어 라이브러리에 24시간 내내 액세스할 수 있으며, 동시 스트림을 위한 전용 대역폭을 제공하며, 홈 인터넷 연결에 의존하지 않습니다. 미디어, 시청 기록 및 사용자 기본 설정은 전적으로 사용자 제어 하에 유지되며, 구독료는 전혀 없습니다.