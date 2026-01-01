Jellyfin 원클릭 설치.
모든 기기에서 개인 영화, TV, 음악 라이브러리를 스트리밍할 수 있는 무료 오픈소스 미디어 서버.
Jellyfin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jellyfin 활용으로 만들 수 있는 것
Jellyfin은 선도적인 무료 오픈소스 미디어 서버입니다. — Plex 및 Emby의 커뮤니티 주도 대안으로, 프리미엄 상품, 추적 기능, 공급업체 종속이 없습니다. 개인 미디어 컬렉션을 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터, 스마트 TV, 그리고 Roku, Android TV, Apple TV, Fire TV의 전용 앱으로 스트리밍하며, 자동 메타데이터 가져오기 및 하드웨어 가속 트랜스코딩 기능을 제공합니다.
VPS에 Jellyfin을 자체 호스팅하면 전 세계 어디에서나 미디어 라이브러리에 24시간 내내 액세스할 수 있으며, 동시 스트림을 위한 전용 대역폭을 제공하며, 홈 인터넷 연결에 의존하지 않습니다. 미디어, 시청 기록 및 사용자 기본 설정은 전적으로 사용자 제어 하에 유지되며, 구독료는 전혀 없습니다.
Jellyfin의 주요 특징
하드웨어 트랜스코딩
인텔 퀵 싱크, 엔비디아 NVENC, VA-API 가속은 소스 형식을 기본적으로 재생할 수 없는 장치에서 원활한 실시간 트랜스코딩을 가능하게 합니다.
실시간 TV와 DVR
Jellyfin 인터페이스를 통해 HDHomeRun 또는 M3U 소스와 같은 네트워크 튜너를 연결하여 라이브 방송을 직접 시청하고 녹화하세요.
멀티 플랫폼 앱
Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV, Apple TV용 네이티브 앱을 통해 모든 가정용 기기가 브라우저 없이 미디어 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.
다중 사용자 권한
가족 구성원별로 개별 라이브러리, 자녀 보호 기능, 사용자별 콘텐츠 등급 필터가 있는 별도의 계정을 만드세요.
SyncPlay 세션
원거리에 있는 친구나 가족과 동기화된 재생 및 공유 대기열을 통해 동일한 콘텐츠를 동시에 시청하세요.
Hostinger에서 Jellyfin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.