Node-RED 원클릭 설치
IoT 장치, API 및 온라인 서비스를 연결하기 위한 로우코드 시각적 프로그래밍 도구.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Node-RED 활용으로 만들 수 있는 것
Node-RED는 Node.js 기반의 흐름 기반 시각적 프로그래밍 도구로, 브라우저 기반의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 하드웨어, API 및 온라인 서비스를 연결할 수 있습니다. 원래 IBM에서 개발되었으며 현재는 OpenJS Foundation에서 유지 관리하고 있으며, 복잡한 코드를 작성하지 않고도 자동화 워크플로우를 구축하는 것을 간소화합니다. 캔버스에 노드를 연결하고 몇 초 만에 배포할 수 있습니다.
자체 VPS에 Node-RED를 셀프 호스팅하면 사용량 제한, 속도 제한, 클라우드 플랫폼에 대한 종속성 없이 흐름과 처리하는 민감한 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. IoT 센서를 자동화하든, 비즈니스 서비스를 통합하든, API 파이프라인을 오케스트레이션하든, Node-RED는 필요한 곳 어디에서나 실행되는 유연하고 확장 가능한 런타임을 제공합니다.
Node-RED의 주요 특징
비주얼 흐름 편집기
브라우저 기반 드래그 앤 드롭 에디터를 통해 코드를 작성할 필요 없이 복잡한 통합을 구축하고 배포할 수 있으며, 모든 사람이 자동화에 접근할 수 있도록 합니다.
4,000개 이상의 커뮤니티 노드
내장 팔레트 관리자에서 MQTT, HTTP, 데이터베이스, 클라우드 API 및 수백 가지 다른 서비스용 노드를 직접 설치합니다.
IoT 및 MQTT 네이티브
MQTT, Modbus 및 기타 IoT 프로토콜에 대한 최고 수준의 지원을 통해 Node-RED는 스마트 홈 및 산업 자동화를 위한 표준 플랫폼이 됩니다.
자바스크립트 함수 노드
시각적 편집기를 벗어나지 않고 흐름 내에서 사용자 지정 JavaScript를 작성하여 복잡한 데이터 변환 및 비즈니스 로직을 처리할 수 있습니다.
플로우 공유 및 라이브러리
JSON으로 플로우를 내보내고 Node-RED 커뮤니티 라이브러리에서 미리 빌드된 플로우를 가져와 일반적인 통합을 즉시 시작할 수 있습니다.
Hostinger에서 Node-RED을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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