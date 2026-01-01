Node-RED는 Node.js 기반의 흐름 기반 시각적 프로그래밍 도구로, 브라우저 기반의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 하드웨어, API 및 온라인 서비스를 연결할 수 있습니다. 원래 IBM에서 개발되었으며 현재는 OpenJS Foundation에서 유지 관리하고 있으며, 복잡한 코드를 작성하지 않고도 자동화 워크플로우를 구축하는 것을 간소화합니다. 캔버스에 노드를 연결하고 몇 초 만에 배포할 수 있습니다.

자체 VPS에 Node-RED를 셀프 호스팅하면 사용량 제한, 속도 제한, 클라우드 플랫폼에 대한 종속성 없이 흐름과 처리하는 민감한 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. IoT 센서를 자동화하든, 비즈니스 서비스를 통합하든, API 파이프라인을 오케스트레이션하든, Node-RED는 필요한 곳 어디에서나 실행되는 유연하고 확장 가능한 런타임을 제공합니다.