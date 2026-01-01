Readur는 OCR 기술을 활용하여 종이 문서, 스캔 파일 및 이미지를 검색 가능한 디지털 아카이브로 변환하는 문서 관리 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 업로드 또는 자동 감시 폴더를 통해 PDF, 이미지 및 Office 파일을 허용하며, 원본 파일을 변경하지 않고 텍스트를 추출하고 빠른 전체 텍스트 검색을 위해 모든 것을 PostgreSQL에 인덱싱합니다.

Readur를 자체 호스팅하면 민감한 문서(법률 기록, 의료 파일, 금융 영수증 등)를 귀하의 독점적인 통제하에 유지할 수 있으며, 사본을 보관하거나 콘텐츠를 공유할 수 있는 타사 OCR 서비스에 업로드할 필요가 없습니다. 토큰 기반 인증 및 구성 가능한 OCR 설정은 처리 동시성, 언어 감지 및 파일 유형 제한에 대한 세부적인 제어를 제공합니다.