Readur 원클릭 설치
OCR을 사용하여 스캔한 파일과 이미지를 완벽하게 검색 가능한 아카이브로 변환하는 문서 관리 시스템.
Readur용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Readur 활용으로 만들 수 있는 것
Readur는 OCR 기술을 활용하여 종이 문서, 스캔 파일 및 이미지를 검색 가능한 디지털 아카이브로 변환하는 문서 관리 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 업로드 또는 자동 감시 폴더를 통해 PDF, 이미지 및 Office 파일을 허용하며, 원본 파일을 변경하지 않고 텍스트를 추출하고 빠른 전체 텍스트 검색을 위해 모든 것을 PostgreSQL에 인덱싱합니다.
Readur를 자체 호스팅하면 민감한 문서(법률 기록, 의료 파일, 금융 영수증 등)를 귀하의 독점적인 통제하에 유지할 수 있으며, 사본을 보관하거나 콘텐츠를 공유할 수 있는 타사 OCR 서비스에 업로드할 필요가 없습니다. 토큰 기반 인증 및 구성 가능한 OCR 설정은 처리 동시성, 언어 감지 및 파일 유형 제한에 대한 세부적인 제어를 제공합니다.
Readur의 주요 특징
OCR 문자 추출
스캔한 PDF 및 이미지에서 텍스트를 자동으로 추출하여 수동 전사 없이 모든 문서를 검색 가능하게 합니다.
감시 폴더 자동화
모니터링되는 폴더에 파일을 드롭하면 Readur가 자동으로 파일을 처리하고 색인을 생성하여, 대량 수집을 위한 반복적인 업로드 단계를 제거합니다.
전체 텍스트 검색
PostgreSQL 기반의 전체 텍스트 검색은 필터링 및 순위 지정 기능이 내장되어 있어 전체 아카이브에서 관련 문서를 즉시 반환합니다.
비파괴 처리
원본 파일은 업로드된 그대로 정확하게 보존됩니다 — OCR 텍스트는 별도로 저장되므로 원본 문서는 비트 단위로 동일하게 유지됩니다.
다중 형식 지원
PDF, 일반적인 이미지 형식, 일반 텍스트, RTF 및 Office 문서를 형식별 워크플로 없이 단일 통합 아카이브에서 처리합니다.
Hostinger에서 Readur을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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