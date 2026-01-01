ShinyProxy 원클릭 설치.
내장 인증 기능이 있는 Shiny, Dash, Streamlit 및 기타 데이터 앱 배포용 오픈 소스 서버입니다.
ShinyProxy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ShinyProxy 활용으로 만들 수 있는 것
ShinyProxy는 R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio 및 기타 여러 프레임워크로 작성된 대화형 데이터 애플리케이션을 호스팅하기 위해 Open Analytics에서 구축한 오픈 소스 서버입니다. 이는 각 사용자 세션을 격리된 Docker 컨테이너에서 시작하고, HTTP 및 WebSocket 트래픽을 브라우저로 다시 프록시하여 모든 방문자가 공유 상태를 오염시키지 않고 깨끗한 환경을 얻을 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 ShinyProxy를 자체 호스팅하면 독점 모델, 데이터 세트 및 대시보드를 조직 내부에서 유지하면서 사용자별 라이선스 또는 벤더 종속성 없이 팀에 인증, 그룹 기반 액세스 제어, 사용량 로깅과 같은 엔터프라이즈 기능을 제공합니다.
ShinyProxy의 주요 특징
사용자당 컨테이너
각 세션은 자체 Docker 컨테이너를 생성하므로 사용자는 상태, 세션 또는 컴퓨팅 리소스를 절대 공유하지 않습니다.
다중 프레임워크 지원
R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode 및 컨테이너로 패키징된 다른 모든 웹 앱을 호스팅합니다.
플러그형 인증
LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak 또는 소셜 로그인을 통합하여 그룹 기반 액세스 제어로 앱 접근을 제어할 수 있습니다.
사용량 분석
내장 이벤트 로깅은 용량 계획 및 감사를 위해 앱 실행, 지속 시간 및 활성 세션을 추적합니다.
WebSocket 스트리밍
네이티브 웹소켓 및 HTTP/2 프록싱은 부하 상태에서도 대화형 샤이니 및 대시 앱의 반응성을 유지합니다.
관리자 대시보드
실시간 관리자 보기는 실행 중인 컨테이너를 표시하고, 운영자가 활동을 검사할 수 있도록 하며, 필요에 따라 세션을 중지합니다.
Hostinger에서 ShinyProxy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.