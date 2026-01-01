ShinyProxy는 R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio 및 기타 여러 프레임워크로 작성된 대화형 데이터 애플리케이션을 호스팅하기 위해 Open Analytics에서 구축한 오픈 소스 서버입니다. 이는 각 사용자 세션을 격리된 Docker 컨테이너에서 시작하고, HTTP 및 WebSocket 트래픽을 브라우저로 다시 프록시하여 모든 방문자가 공유 상태를 오염시키지 않고 깨끗한 환경을 얻을 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 ShinyProxy를 자체 호스팅하면 독점 모델, 데이터 세트 및 대시보드를 조직 내부에서 유지하면서 사용자별 라이선스 또는 벤더 종속성 없이 팀에 인증, 그룹 기반 액세스 제어, 사용량 로깅과 같은 엔터프라이즈 기능을 제공합니다.