원클릭 설치로 Evolution API 배포.
챗봇, 자동화 및 고객 메시징 통합 구축을 위한 오픈 소스 WhatsApp Business API 게이트웨이.
Evolution API용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Evolution API 활용으로 만들 수 있는 것
Evolution API는 WhatsApp 메시징 자동화를 위한 포괄적인 REST API를 제공하는 오픈 소스 플랫폼입니다. Baileys 라이브러리를 기반으로 구축되어 개발자들이 WhatsApp 계정을 연결하고, 메시지를 주고받으며, 연락처를 관리하고, 실시간 이벤트 처리를 위한 웹훅을 트리거할 수 있도록 합니다. 이 모든 것은 비-클라우드 API 연결에 대한 비싼 공식 API 수수료 없이 가능합니다.
VPS에 Evolution API를 자체 호스팅하면 모든 고객 대화 데이터를 자체 인프라에 보관하여 데이터 보호 규정 준수를 보장하고, 상업용 공급업체가 대규모로 비싸지는 메시지당 비용을 없앨 수 있습니다. 포함된 PostgreSQL 데이터베이스와 Redis 캐시는 프로덕션 워크로드에 필요한 안정적인 영속성과 높은 처리량의 메시지 처리를 제공합니다.
Evolution API의 주요 특징
다중 인스턴스 관리
단일 배포에서 여러 WhatsApp 번호를 연결하고 관리하며, 각 인스턴스는 격리되어 API를 통해 독립적으로 제어할 수 있습니다.
챗봇 통합
Typebot, Chatwoot, OpenAI용 네이티브 커넥터는 노코드 챗봇 구축과 AI 기반 자동화된 대화를 WhatsApp에서 가능하게 합니다.
웹훅 이벤트 시스템
실시간 웹훅은 메시지, 연결 및 그룹 이벤트를 발생하는 즉시 귀하의 애플리케이션으로 전달하여 즉각적인 자동 응답을 가능하게 합니다.
워크플로우 자동화
n8n 및 기타 자동화 플랫폼과 호환되어, 사용자 지정 코드 없이 복잡한 다단계 메시징 워크플로우를 구축할 수 있습니다.
RESTful API
QR 코드 인증을 지원하는 깔끔한 HTTP/JSON API를 통해 WhatsApp 메시징을 모든 애플리케이션 또는 서비스에 간편하게 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Evolution API을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.