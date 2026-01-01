Evolution API는 WhatsApp 메시징 자동화를 위한 포괄적인 REST API를 제공하는 오픈 소스 플랫폼입니다. Baileys 라이브러리를 기반으로 구축되어 개발자들이 WhatsApp 계정을 연결하고, 메시지를 주고받으며, 연락처를 관리하고, 실시간 이벤트 처리를 위한 웹훅을 트리거할 수 있도록 합니다. 이 모든 것은 비-클라우드 API 연결에 대한 비싼 공식 API 수수료 없이 가능합니다.

VPS에 Evolution API를 자체 호스팅하면 모든 고객 대화 데이터를 자체 인프라에 보관하여 데이터 보호 규정 준수를 보장하고, 상업용 공급업체가 대규모로 비싸지는 메시지당 비용을 없앨 수 있습니다. 포함된 PostgreSQL 데이터베이스와 Redis 캐시는 프로덕션 워크로드에 필요한 안정적인 영속성과 높은 처리량의 메시지 처리를 제공합니다.