원클릭 설치로 ZincSearch 배포
Go로 구축된 경량 오픈 소스 검색 엔진으로, Elasticsearch 리소스 사용량의 일부만으로 전체 텍스트 검색을 제공합니다.
ZincSearch용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ZincSearch 활용으로 만들 수 있는 것
ZincSearch는 Go로 작성된 오픈소스 검색 엔진으로, JVM 기반 클러스터 운영 없이 빠른 전체 텍스트 검색이 필요한 팀을 위해 설계된 Elasticsearch의 경량 대안입니다. 단일 바이너리로 제공되며, 1GB 미만의 RAM에서도 원활하게 실행되고, Elasticsearch 호환 수집 API를 노출하며, 데이터 인덱싱 및 쿼리 실행을 위한 내장 Vue 웹 UI를 포함합니다.
자체 VPS에 ZincSearch를 자체 호스팅하면 관리형 Elasticsearch 또는 호스팅된 검색 플랫폼의 비용과 운영 오버헤드를 피하면서 로그 데이터, 문서 인덱스 및 검색 분석을 직접 제어할 수 있습니다. 또한 스키마 없는 설계 덕분에 배포 후 몇 분 내에 JSON 문서를 인덱싱할 수 있습니다.
ZincSearch의 주요 특징
단일 바이너리 점유 공간
JVM, Lucene 튜닝, 클러스터 부트스트랩 없이 1GB 미만의 RAM에서 실행되며, 더 작은 VPS 상품에 이상적입니다.
Elasticsearch 호환 API
Elasticsearch ingest API에 대한 드롭인 지원을 통해 기존 로그 발송기 및 클라이언트가 코드 변경 없이 문서를 전송할 수 있습니다.
내장 웹 UI
인덱스 관리, 검색 쿼리 실행, 문서 탐색을 위한 Vue 기반 인터페이스가 기본으로 제공됩니다.
스키마 없는 인덱싱
자동 필드 감지 기능을 통해 JSON 문서를 직접 인덱싱할 수 있습니다. — 사전 매핑 정의는 필요 없습니다.
내장형 인증
토큰 기반 인증이 포함되어 있으며 기본적으로 활성화되어 있어, 별도의 보안 플러그인을 구성할 필요가 없습니다.
집계 및 패싯
표준 집계 쿼리는 수백만 개의 문서에서 대시보드, 로그 분석 및 필터링된 검색 경험을 제공합니다.
Hostinger에서 ZincSearch을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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