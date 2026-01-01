SurrealDB는 Rust로 작성된 최신 멀티 모델 데이터베이스로, 문서, 그래프, 관계형, 시계열, 지리 공간 및 벡터 데이터를 단일 엔진으로 통합합니다. 이 엔진은 여러 전문 데이터베이스를 저글링할 필요 없이 유연성을 원하는 개발자를 위해 설계된 SQL과 유사한 쿼리 언어인 SurrealQL을 통해 액세스됩니다. 실시간 라이브 쿼리, 행 수준 권한 및 데이터베이스 자체에 내장된 인증을 기본적으로 지원하여, SurrealDB는 웹 및 모바일 앱을 위한 데이터베이스이자 백엔드 서비스 역할을 할 수 있습니다.

VPS에 SurrealDB를 자체 호스팅하면 개발자와 소규모 팀은 SurrealDB Cloud의 쿼리당 요금 없이 강력한 멀티 모델 데이터베이스를 사용할 수 있습니다. 단일 바이너리 아키텍처는 문서, 그래프 및 시계열 워크로드를 위해 별도의 데이터베이스를 실행하는 것에 비해 배포 및 운영을 단순하게 유지합니다.