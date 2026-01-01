원클릭 설치로 SurrealDB 배포.
단일 SQL 유사 쿼리 언어를 통해 문서, 그래프, 관계형, 시계열, 지리 공간 및 벡터 데이터를 결합한 멀티 모델 데이터베이스입니다.
SurrealDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SurrealDB 활용으로 만들 수 있는 것
SurrealDB는 Rust로 작성된 최신 멀티 모델 데이터베이스로, 문서, 그래프, 관계형, 시계열, 지리 공간 및 벡터 데이터를 단일 엔진으로 통합합니다. 이 엔진은 여러 전문 데이터베이스를 저글링할 필요 없이 유연성을 원하는 개발자를 위해 설계된 SQL과 유사한 쿼리 언어인 SurrealQL을 통해 액세스됩니다. 실시간 라이브 쿼리, 행 수준 권한 및 데이터베이스 자체에 내장된 인증을 기본적으로 지원하여, SurrealDB는 웹 및 모바일 앱을 위한 데이터베이스이자 백엔드 서비스 역할을 할 수 있습니다.
VPS에 SurrealDB를 자체 호스팅하면 개발자와 소규모 팀은 SurrealDB Cloud의 쿼리당 요금 없이 강력한 멀티 모델 데이터베이스를 사용할 수 있습니다. 단일 바이너리 아키텍처는 문서, 그래프 및 시계열 워크로드를 위해 별도의 데이터베이스를 실행하는 것에 비해 배포 및 운영을 단순하게 유지합니다.
SurrealDB의 주요 특징
다중 모델 데이터 유형
문서, 그래프, 관계형 행, 시계열, 지리 공간 및 벡터를 각 모델별 별도 서비스 없이 동일한 데이터베이스에 저장합니다.
SurrealQL 쿼리 언어
그래프 탐색, 벡터 검색, 지리 공간 연산자 및 스키마에 내장된 계산된 필드를 위한 확장 기능이 있는 SQL과 유사한 쿼리 언어.
실시간 쿼리
폴링 또는 외부 이벤트 버스 인프라 없이 실시간 UI 업데이트를 위해 WebSocket을 통해 실시간 쿼리 결과를 구독하세요.
행 수준 보안
스키마에 내장된 세분화된 권한을 통해 중간 API 계층 없이 데이터베이스를 웹 및 모바일 클라이언트에 직접 안전하게 노출할 수 있습니다.
임베디드 인증
내장된 사용자, 스코프, JWT 기반 인증을 통해 SurrealDB를 프로토타입 앱을 위한 백엔드 서비스(BaaS)로 사용할 수 있습니다.
다중 쿼리 인터페이스
HTTP REST, WebSocket, JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, PHP용 네이티브 클라이언트 라이브러리를 사용하여 쿼리하거나 — SurrealQL CLI를 통해 직접 쿼리할 수 있습니다.
Hostinger에서 SurrealDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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