GNS3 (그래픽 네트워크 시뮬레이터-3)는 전 세계 네트워크 엔지니어, 학생 및 자격증 교육자들이 신뢰하는 오픈 소스 네트워크 에뮬레이션 플랫폼입니다. 물리적 하드웨어 없이도 실제 Cisco IOS, Juniper 및 기타 벤더 이미지와 경량 가상 어플라이언스를 사용하여 복잡한 다중 벤더 네트워크 토폴로지를 구축할 수 있게 해줍니다.

VPS에서 GNS3 서버를 실행하면 랩을 영구적으로 유지하고 모든 브라우저에서 액세스할 수 있습니다. 프로젝트, 장치 이미지 및 토폴로지는 내구성 있는 명명된 볼륨에 저장되므로 컨테이너를 다시 시작해도 작업이 유지됩니다. 번들로 제공되는 웹 UI는 3080 포트에서 서버 API에 직접 연결되어 모든 장치의 모든 브라우저에서 완벽한 드래그 앤 드롭 토폴로지 편집기를 제공합니다.