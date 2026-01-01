원클릭 설치로 GNS3 서버 배포.
브라우저로 접근 가능한 인터페이스를 통해 가상 네트워크 랩을 설계하고 시뮬레이션할 수 있는 오픈 소스 네트워크 토폴로지 에뮬레이터입니다.
GNS3 Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GNS3 Server 활용으로 만들 수 있는 것
GNS3 (그래픽 네트워크 시뮬레이터-3)는 전 세계 네트워크 엔지니어, 학생 및 자격증 교육자들이 신뢰하는 오픈 소스 네트워크 에뮬레이션 플랫폼입니다. 물리적 하드웨어 없이도 실제 Cisco IOS, Juniper 및 기타 벤더 이미지와 경량 가상 어플라이언스를 사용하여 복잡한 다중 벤더 네트워크 토폴로지를 구축할 수 있게 해줍니다.
VPS에서 GNS3 서버를 실행하면 랩을 영구적으로 유지하고 모든 브라우저에서 액세스할 수 있습니다. 프로젝트, 장치 이미지 및 토폴로지는 내구성 있는 명명된 볼륨에 저장되므로 컨테이너를 다시 시작해도 작업이 유지됩니다. 번들로 제공되는 웹 UI는 3080 포트에서 서버 API에 직접 연결되어 모든 장치의 모든 브라우저에서 완벽한 드래그 앤 드롭 토폴로지 편집기를 제공합니다.
GNS3 Server의 주요 특징
다중 벤더 에뮬레이션
실제 Cisco IOS, Juniper 및 기타 벤더 이미지를 오픈 소스 어플라이언스와 함께 물리적 하드웨어 없이 동일한 토폴로지에서 실행합니다.
브라우저에서 접근 가능한 UI
번들로 제공되는 웹 인터페이스는 데스크톱 클라이언트 없이 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 드래그 앤 드롭 토폴로지 디자이너를 제공합니다.
지속적인 실험실 스토리지
프로젝트, 어플라이언스 이미지 및 토폴로지 파일은 명명된 볼륨에 저장되어 컨테이너 재시작 및 업그레이드 시에도 작업이 유지됩니다.
REST API
3080 포트에서 제공되는 문서화된 REST API를 통해 스크립트 또는 CI 파이프라인에서 토폴로지 프로비저닝, 노드 관리 및 랩 수명 주기 작업을 자동화할 수 있습니다.
어플라이언스 라이브러리
라우터, 스위치, 방화벽 및 Linux 호스트용 사전 구축된 어플라이언스 템플릿을 가져와 수동 구성 없이 사실적인 랩을 빠르게 구축할 수 있습니다.
VPCS와 Docker 노드
내장된 VPCS 경량 PC 시뮬레이션 및 네이티브 Docker 컨테이너 지원을 통해 모든 토폴로지에 최종 호스트 및 애플리케이션 서버를 추가할 수 있습니다.
Hostinger에서 GNS3 Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.