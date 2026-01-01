Topola Genealogy Viewer 원클릭 설치
가족 계보 파일에서 직접 가계도 모래시계 차트를 렌더링하는 인터랙티브 GEDCOM 뷰어.
Topola Genealogy Viewer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Topola Genealogy Viewer 활용으로 만들 수 있는 것
Topola Genealogy Viewer는 모든 족보 프로그램의 표준 GEDCOM 내보내기 파일을 대화형의 탐색 가능한 가계도 차트로 변환하는 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. 모래시계 및 모든 친척 보기를 렌더링하며, 연구자들이 특정 인물을 클릭하여 가계도를 다시 집중할 수 있도록 하고, 오프라인 공유를 위해 PDF, PNG, SVG로 인쇄하거나 내보내는 것을 지원합니다.
자체 VPS에 Topola를 자체 호스팅하면 이름, 생년월일, 살아있는 친척과 같은 민감한 조상 데이터를 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 뷰어는 브라우저에서 클라이언트 측으로 GEDCOM 파일을 처리하며, 비공개 배포는 족보 학회, 기록 보관소 또는 웹을 통해 친척에게 서비스를 제공하는 가족 역사가들이 타사 호스팅에 의존할 필요가 없도록 합니다.
Topola Genealogy Viewer의 주요 특징
GEDCOM 표준 지원
Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker 및 기타 모든 족보 도구에서 내보낸 표준 GEDCOM 파일을 로드합니다. 변환이 필요 없습니다.
인터랙티브 모래시계 차트
어떤 사람을 클릭하면 가계도의 중심이 재조정되며, 부드러운 전환 애니메이션과 함께 하나의 유동적인 화면에서 조상과 후손을 탐색할 수 있습니다.
클라이언트 측 개인 정보 보호
GEDCOM 파일은 브라우저에서 완전히 파싱되므로, 족보 데이터는 서버 측 데이터베이스나 외부 서비스를 절대 거치지 않습니다.
내보내기 및 인쇄
트리를 PDF, PNG 또는 SVG로 내보내고, 보관용 바인더, 동창회 또는 연구 공유를 위해 전체 가계도를 인쇄하세요.
URL 기반 공유
웹 URL에서 GEDCOM을 직접 로드하여 개인 사이트나 위키에 가계도를 삽입하는 데 이상적인 고유 링크를 생성합니다.
Gramps 및 WikiTree 준비 완료
대화형 가계도 플러그인을 통해 Gramps와 통합되며, 동적 트리 뷰를 통해 WikiTree 프로필을 기본적으로 탐색합니다.
Hostinger에서 Topola Genealogy Viewer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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