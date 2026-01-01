Topola Genealogy Viewer는 모든 족보 프로그램의 표준 GEDCOM 내보내기 파일을 대화형의 탐색 가능한 가계도 차트로 변환하는 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. 모래시계 및 모든 친척 보기를 렌더링하며, 연구자들이 특정 인물을 클릭하여 가계도를 다시 집중할 수 있도록 하고, 오프라인 공유를 위해 PDF, PNG, SVG로 인쇄하거나 내보내는 것을 지원합니다.

자체 VPS에 Topola를 자체 호스팅하면 이름, 생년월일, 살아있는 친척과 같은 민감한 조상 데이터를 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 뷰어는 브라우저에서 클라이언트 측으로 GEDCOM 파일을 처리하며, 비공개 배포는 족보 학회, 기록 보관소 또는 웹을 통해 친척에게 서비스를 제공하는 가족 역사가들이 타사 호스팅에 의존할 필요가 없도록 합니다.