ArangoDB 원클릭 설치 및 배포.
단일 통합 쿼리 언어를 통해 그래프, 문서 및 키-값 데이터를 지원하는 네이티브 멀티 모델 데이터베이스.
ArangoDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ArangoDB 활용으로 만들 수 있는 것
ArangoDB는 단일 엔진 내에서 그래프, 문서 및 키-값 데이터를 처리하는 오픈 소스 네이티브 멀티 모델 데이터베이스입니다. 단일 데이터 모델에 묶이는 전문화된 데이터베이스와 달리, ArangoDB는 AQL(ArangoDB 쿼리 언어)을 사용하여 단일 쿼리에서 여러 모델을 혼합할 수 있도록 하여, 다양한 데이터 유형에 대해 별도의 시스템을 유지 관리하는 오버헤드를 제거합니다.
ArangoDB를 자체 호스팅하면 라이선스 비용이나 사용량 제한 없이 데이터, 스키마 및 성능 튜닝을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 웹 인터페이스는 추가 도구 없이 시각적 그래프 탐색, 쿼리 실행, 컬렉션 관리 및 서버 모니터링을 제공합니다.
ArangoDB의 주요 특징
멀티 모델 쿼리
그래프 탐색
수백만 개의 연결된 노드에서 최단 경로, k-최단 경로 및 패턴 매칭을 포함한 기본 그래프 알고리즘을 사용하여 관계를 탐색합니다.
내장형 웹 UI
8529 포트에서 브라우저로 접속 가능한 대시보드를 통해 컬렉션을 관리하고, 쿼리를 실행하며, 그래프를 시각화하고, 서버 성능을 모니터링하세요.
유연한 스키마
스키마 없는 JSON 문서를 저장하거나 컬렉션별 구조를 적용하여, 마이그레이션 없이 진화하는 데이터 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있습니다.
AQL 파워
아랑고DB 쿼리 언어는 그래프 순회, 문서 필터링 및 집계를 SQL과 유사한 표현력이 풍부하고 읽기 쉬운 구문으로 결합합니다.
Hostinger에서 ArangoDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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