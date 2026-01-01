ArangoDB는 단일 엔진 내에서 그래프, 문서 및 키-값 데이터를 처리하는 오픈 소스 네이티브 멀티 모델 데이터베이스입니다. 단일 데이터 모델에 묶이는 전문화된 데이터베이스와 달리, ArangoDB는 AQL(ArangoDB 쿼리 언어)을 사용하여 단일 쿼리에서 여러 모델을 혼합할 수 있도록 하여, 다양한 데이터 유형에 대해 별도의 시스템을 유지 관리하는 오버헤드를 제거합니다.

ArangoDB를 자체 호스팅하면 라이선스 비용이나 사용량 제한 없이 데이터, 스키마 및 성능 튜닝을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 웹 인터페이스는 추가 도구 없이 시각적 그래프 탐색, 쿼리 실행, 컬렉션 관리 및 서버 모니터링을 제공합니다.