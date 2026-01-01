Screego 원클릭 설치.
모든 방화벽을 통해 안정적인 WebRTC 연결을 위한 내장된 TURN 릴레이를 갖춘 자체 호스팅 스크린 공유 서버입니다.
Screego용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Screego 활용으로 만들 수 있는 것
Screego는 민감한 화면 콘텐츠를 타사 SaaS를 거치지 않고 원격으로 팀이 협업할 수 있도록 하는 오픈 소스 화면 공유 서버입니다. Screego는 낮은 지연 시간 스트리밍을 위해 WebRTC를 사용하며, 제한적인 기업 방화벽과 대칭형 NAT를 통해 연결이 성공적으로 이루어지도록 TURN 릴레이 서버를 번들로 제공합니다. 이는 다른 도구에서 화면 공유가 실패하는 가장 흔한 원인을 제거합니다.
자체 VPS에 Screego를 배포하면 완벽하게 제어할 수 있는 영구적인 화면 공유 엔드포인트를 얻을 수 있습니다. 회의 용량 제한, 호스트당 구독 비용, 공유되는 콘텐츠에 대한 타사 접근이 없습니다. 참가자는 플러그인이나 다운로드 없이 모든 최신 브라우저를 통해 참여할 수 있습니다.
Screego의 주요 특징
내장형 TURN 릴레이
Screego는 TURN/STUN 서버를 번들로 제공하여, 외부 릴레이 서비스 없이 기업 방화벽 및 대칭형 NAT를 통해서도 WebRTC 연결이 성공적으로 이루어지도록 합니다.
플러그인 없이 가입
시청자는 모든 최신 브라우저에서 공유 링크를 통해 방에 참여합니다. 확장 프로그램, 클라이언트 다운로드 또는 계정 등록이 필요하지 않습니다.
다중 동시 방
여러 개의 독립적인 화면 공유 세션을 동시에 실행할 수 있으며, 각 세션은 고유한 초대 링크와 격리된 스트림을 가집니다.
용량 제한 없음
무제한 세션과 무제한 참가자를 호스팅할 수 있습니다 — 용량은 가격 책정 계층이 아닌 VPS 리소스에 따라 결정됩니다.
Prometheus 메트릭
프로메테우스 스크래핑을 위해 /metrics 엔드포인트를 노출하여 활성 방, TURN 연결 및 릴레이 대역폭을 시간 경과에 따라 추적합니다.
Hostinger에서 Screego을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.