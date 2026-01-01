Screego는 민감한 화면 콘텐츠를 타사 SaaS를 거치지 않고 원격으로 팀이 협업할 수 있도록 하는 오픈 소스 화면 공유 서버입니다. Screego는 낮은 지연 시간 스트리밍을 위해 WebRTC를 사용하며, 제한적인 기업 방화벽과 대칭형 NAT를 통해 연결이 성공적으로 이루어지도록 TURN 릴레이 서버를 번들로 제공합니다. 이는 다른 도구에서 화면 공유가 실패하는 가장 흔한 원인을 제거합니다.

자체 VPS에 Screego를 배포하면 완벽하게 제어할 수 있는 영구적인 화면 공유 엔드포인트를 얻을 수 있습니다. 회의 용량 제한, 호스트당 구독 비용, 공유되는 콘텐츠에 대한 타사 접근이 없습니다. 참가자는 플러그인이나 다운로드 없이 모든 최신 브라우저를 통해 참여할 수 있습니다.